Москва, 23 марта, 2017, 15:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день правоохранительная система Украины не функционирует должным образом, находиться в стране — небезопасно. Об этом 23 марта заявила журналистам депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), комментируя убийство в Киеве Дениса Вороненкова, в прошлом также являвшегося депутатом Госдумы РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

По словам Поклонской, на Украине сейчас не действуют законы, по улицам разгуливают преступники. Это является следствием переворота в стране, произошедшего в 2014 году.

«Как власть пришла незаконным путем, путем вооружённого переворота, незаконного власти, так вот по настоящее время в Украине беспредел и хаос», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 23 марта в центре Киева был застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, прибывший на Украину из России в декабре 2016 года. Нападение на экс-депутата произошло, предположительно, когда он в сопровождении охраны выходил из гостиницы «Премьер Палас». В ходе перестрелки ранения получил также предполагаемый киллер и охранник экс-депутата. Они были госпитализированы.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил о том, что основная версия случившегося — заказное убийство. Об этом говорит личность жертвы, ее деятельность и способ нападения.

Напомним, вместе с Вороненковым Россию покинула и его жена, оперная певица Мария Максакова, ранее являвшаяся депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия». Прибыв в Киев, супруги получили украинское гражданство. Вороненков дал генеральной прокуратуре Украины показания против Виктора Януковича, до 2014 года занимавшего пост президента страны.

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