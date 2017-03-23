Киев, 23 марта, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Киевский метрополитен может остановить работу из-за долгов, заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает ИА «Новостной фронт».

Serhiy Koshelyev Киевское метро

По словам Кличко, в 2009 году метрополитен Киева приобрел сто вагонов метро под лизинговую программу компании «Укррослизинг». С тех пор только с 2009 по 2013 год метрополитен задолжал почти 2 млрд гривен (4,27 млрд рублей), сказал мэр Киева.

Киевский суд в 2016 году обязал метрополитен оплатить 737 млн гривен (1,57 млрд рублей). Если Киев не оплатит в ближайшее время долг «Укррослизингу», метро может остановиться, говорит Кличко.

В свою очередь, Киев называет «Укррослизинг» фирмой, связанной с российским Внешэкономбанком, на основании чего пытается избежать выплаты долга.

Так, заместитель главы киевской администрации Николай Поворозник предложил не возвращать долг «ввиду санкций к российским банкам, а также оккупации Крыма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый случай, когда Украина отказывается возвращать долги России.

В 2013 году Киев взял у России кредит на $3 млрд, однако после госпереворота новая киевская власть поспешила объявить, что она не будет никакой кредит отдавать и ввела мораторий на выплату долга. На данный момент вопрос не разрешен.

Помимо этого Киев регулярно получает кредитные транши от МВФ за различные социально-экономические реформы, которые являются обязательным условием получения кредитов. Согласно прогнозам, Украина должна за ближайшие четыре года выплатить только МВФ $6,2 млрд. Всего же Украина будет погашать долги перед фондом до 2025 года.