Москва, 23 марта, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Потерпевший по уголовному делу Дениса Вороненкова — бизнесмен Отарий Кабахидзе заявил, что накануне убийства бывшего депутата разговаривал с ним по телефону, сообщает Life.

Kyiv.npu.gov.ua На месте покушения

Предприниматель сообщил, что вечером 22 марта возле его офиса к нему подошел незнакомый человек и сказал, что с ним хочет поговорить Вороненков. Кабахидзе взял протянутый телефон и начал говорить.

Его собеседник представился Вороненковым и заявил, что намерен вернуться в Россию и сдаться властям. «Он попросил меня связать его со следователем напрямую и обсудить эту возможность, — сказал Кабахидзе.

Бизнесмен отметил, что недавно подал в суд на беглого депутата с требованием компенсировать причинённый ущерб.

Напомним, Денис Вороненков прибыл в Киев в декабре 2016 года вместе с супругой, Марией Максаковой. Вскоре пара получила украинское гражданство. В отношении экс-депутата в России возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Днем 23 марта на Вороненкова было совершено нападение, когда он выходил из отеля в сопровождении охраны. Человека, стрелявшего в экс-депутата, ранил охранник Вороненкова. В настоящее время предполагаемый киллер помещен в больницу, его охраняют. Вороненков погиб на месте.