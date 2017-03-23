Калининград, 23 марта, 2017, 15:38 — ИА Регнум. В Калининграде задержаны пять сторонников неонацисткой идеологии, планировавшие террористические акции. Как сообщают «Вести-Калининград», двое из задержанных — 21 и 27 лет — поддерживали активные связи с украинскими боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

УФСБ Изъятый арсенал

По данным источника, калининградцы готовились к выезду на Украину для прохождения обучения в карательных подразделениях на юго-востоке Украины. Известно, что ими уже организовывались нападения на участников сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

У одного из задержанных обнаружен арсенал огнестрельного и холодного оружия. Молодой человек уже ранее отбывал 4 года в местах лишения свободы за совершение преступлений экстремистской направленности.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что на прошлой неделе в Калининграде также заочно арестовали 36-летнего жителя Калининграда Александра Тарасенко, который, по данным регионального управления ФСБ, воюет на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).