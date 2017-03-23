Киев, 23 марта, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Расстрел в центре Киева экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова является «актом государственного терроризма». Об этом 23 марта заявил президент Украины Петр Порошенко, слова которого процитировал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Коварное убийство в центре Киева Игоря Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть по политическим соображениям. Явный почерк российских спецслужб, который ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», — сказал Порошенко.

Глава украинского государства напомнил, что депутат Вороненков был главным свидетелем «российской агрессии против Украины», и «акцентировал на роли четвертого президента Украины Виктора Януковича в введении в Украину российских войск».

Порошенко даже увидел взаимосвязь между поджогом военного склада в Балаклее и убийством Вороненкова.

Кроме того, на канале Youtube опубликовали видео с места убийства Вороненкова.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин уже проинформирован об убийстве Вороненкова. При этом комментировать убийство Вороненкова в пресс-службе президента РФ отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Депутат шел на встречу с бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым. Киевская полиция задержала раненого киллера Вороненкова. Он находится в больнице под охраной. Народный депутат, член фракции «Народный фронт» Антон Геращенко сравнил убийство Вороненкова с ликвидацией журналиста Павла Шеремета и российского оппозиционера Бориса Немцова.