* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Лондон, 23 марта, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила 23 марта о своей причастности к теракту в Лондоне, сообщает The Independent.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Такое заявление террористы распространили через свое информационное агентство Amaq.

Напомним, 22 марта неизвестный террорист врезался на легковом автомобиле в группу прохожих на Вестминстерском мосту в британской столице, после чего напал с ножом на сотрудников полиции поблизости от парламента страны.

В результате теракта погибло четыре человека, в том числе сам нападавший, которого застрелили сотрудники полиции, еще 29 человек получили ранения.

По данным британских СМИ, за терактом стоял Абу Иззадин, известный правоохранителям Великобритании как участник сбора средств в пользу исламистских террористических группировок.

В свою очередь, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй подтвердила информацию, согласно которой террорист, совершивший теракт в Лондоне, прежде становился объектом внимания спецслужб страны. Она также заявила, что нападавший являлся уроженцем Великобритании.