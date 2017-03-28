Старых профессоров — уволить, студентов — выгнать на полевые работы
Санкт-Петербург, 28 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум.
15 марта в Петрограде была проведена однодневная перепись населения, в которой отметились 2,5 миллиона человек, не считая младенцев и находящихся вне города.
15 марта министры Временного правительства принесли торжественную присягу на верность русскому народу и новому государственному строю:
«По долгу Члена Временного Правительства, волею народа по почину Государственной Думы возникшего, обещаюсь и клянусь пред Всемогущим Богом и своею совестью служить верою и правдою народу Державы Российской, свято оберегая его свободу и права, честь и достоинство, и ненарушимо соблюдая во всех действиях и распоряжениях моих начала гражданской свободы и гражданского равенства, и всеми предоставленными мне мерами подавляя всякие попытки, прямо или косвенно направленные к восстановлению старого строя.
Клянусь приложить все разумение мое и все мои силы для осуществления в полноте всех обязательств, Временным Правительством всенародно на себя принятых. Клянусь принять все меры для созыва в возможно кратчайший срок, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, Учредительного Собрания, передать в руки его полноту власти, мною совместно с другими членами Правительства временно осуществляемую, и преклониться пред выраженною сим Собранием народною волею об образе правления и основных законах Российского Государства.
В исполнении сей моей клятвы да поможет мне Бог».
На заседании правительства решили соорудить на средства государства памятник героям — борцам за свободу России.
15 марта министерство народного просвещения выдвинуло предложение ректорам вузов уволить всех преподавателей на профессорских должностях, назначенных после 27 августа 1905 г. без представления подлежащих факультетов и советов. Одновременно циркулярной телеграммой предложено местным учебным начальствам воздерживаться от удаления педагогов, впредь до выяснения министерством виновности каждого из них.
Министр народного просвещения Мануйлов предложил попечителям учебных округов окончить занятия в настоящем учебном году ранее обычного срока, чтобы предоставить учащимся возможность участвовать в работах сельскохозяйственных дружин.
Историк Михаил Бабкин приводит письмо студента Томского университета И.А. Зимина архиепископу Никону (Рождественскому) от 15 марта с вопросами про новую власть:
«Ваше Высокопреосвященство, Преосвященнейший Владыко! Обращаюсь к Вам с просьбой разъяснить мне, как нужно смотреть на все совершившееся в нашем государстве. Во-первых, меня волнует вопрос, каким образом духовенство всей России, так сильно отстаивавшее самодержавие, теперь же признает Временное правительство и поминает его в своих молитвах. Как объяснить такую перемену во взгляде на образ правления?
Сегодня духовенство молится за [императора] Николая, завтра за новое правительство и т. д. Что за зависимость церковных взглядов от власти? Не доказывает ли это отсутствие своих личных убеждений среди духовенства? Неужели духовенство не знало, что за самодержавием скрывался [Г.Е.] Распутин? По-моему, это не могло быть.
Во-вторых, почему это духовенство всегда старалось приладиться к духу власти. Куда исчезли ревнители первых золотых веков христианства? Или Церковь заблудилась? Но нет, это не может быть. Я верю.
Потом, необходимо ли разделение Церкви от государства? И наконец, какие задачи стоят сейчас перед духовенством в свободной России? Не является ли завоеванная свобода — образом свободы первых христианских веков? Я обращался здесь к компетентным лицам, но они не удовлетворительно говорили мне. К Вам я обращаюсь, потому что я давно Вас знаю как архипастыря и редактора «Троицкого Слова», которое я часто читал. Глубоко извиняюсь за беспокойство, но не мог умолчать как верующий христианин, ибо теперь настали времена говорить и защищать Истины православия. Мне многие задают выше указанные вопросы и, конечно, моими скудными ответами не удовлетворяются.
Покорнейше прошу Ваше высокопреосвященство не отказать мне ответить и указать подходящую литературу по этим вопросам.
P.S. Если вздумаете оглашать содержание моего письма, то покорнейшая просьба не сообщать моей фамилии. А впрочем, как хотите. Извиняюсь за резкие выражения»
Начались работы комиссии по составлению законопроекта о государственной хлебной монополии.
15 марта состоялось первое заседание Особого совещания по топливу. Постановили использовать на железных дорогах дрова и антрацит. Заявили о необходимости создания органа, объединяющего ведомства обороны, перевозок, топлива и продовольствия.
Коновалов в приветственной речи заявил, что «лозунг «все для войны» должен объединить всех верных сынов родины», и в обсуждение надо привлечь всех представителей общественности. Далее он указал на неудовлетворительное состояние добычи топлива в Донецком бассейне.
В это время в Донецке состоялась областная конференция Советов рабочих и солдатских депутатов. Присутствовало 138 делегатов от 48 местных Советов, представлявших 187 тыс. рабочих.
Главный Комитет Всероссийского крестьянского союза обратился с воззванием к крестьянскому и казачьему населению всех станиц и волостей выбирать уполномоченных для участия в работах Совета Крестьянских Депутатов.
15 марта в «Известиях Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов» вышла статья Бюро ЦК РСДРП (б) о травле со стороны буржуазных газет по адресу большевистской «Правды»:
»Целый ряд буржуазных газет, как например «Русская Воля», «День» и другие, за последние дни повели усиленную кампанию лжи против рабочей соц.-демократической газеты «Правда», — связывая ее с «немцами» или «провокаторам». Уже не первый раз рабочей газете приходится сталкиваться лицом к лицу с капиталистической клеветой. Обман и ложь — это одно из средств борьбы буржуазии с рабочим классом. Так было до революции, когда каждую стачку рабочих, каждый протест рабочих называли «провокацией». Так хотят продолжать бороться с нами и теперь продажные журналисты капиталистической прессы. Они сознательно хотят посеять недоверие к рабочей газете, заведомо ложно связывая редакцию «Правды» с провокатором Черномазовым, который уже 3 года тому назад исключен из «Правды» (в феврале 1914 г.)».
Рабочие «Русского Общества торговли аптекарскими товарами» на собрании решили поддержать рабочую газету «Правду» и приветствовать Петербургский Совет как орган революционной власти.
15 марта газета «Копейка» опубликовала статью о небывалом: в Одесской тюрьме после известий об отречении Николая II вспыхнул бунт, который завершился установлением самоуправления (!) в тюрьме (это произошло 8 марта — ИА REGNUM:
«Тюремная конституция
Комитет. ОДЕССА. В одесском тюремном замке введено «конституционное управление». Власть нового начальника тюрьмы строго ограничена. Управление тюрьмой сосредоточено в руках исполнительного комитета в составе 10-ти заключенных, избранных своими же товарищами по тюрьме. В составе комитета находится знаменитый бессарабский «рыцарь больших дорог» Григорий Катовский (на самом деле Котовский — ИА REGNUM ), смертник, помилованный генералом Брусиловым (В 1916 году Котовский был приговорен Одесским военно-окружным судом к смертной казни через повешение, Брусилов только добился отсрочки казни; затем случилась Февральская революция, за Котовского ходатайствовали министр Гучков и адмирал Колчак, а помилован и освобожден он был личным распоряжением Керенского в мае 1917 года — ИА REGNUM ).
Кто охраняет. В тюрьме сейчас осталось 1600 уголовных. Замечательно, что охрана тюрьмы возложена на собственный комитет и поручена собственной же милиции из состава заключенных. Вольнонаемная стража упразднена. Это тюремное самоуправление заключенные свято и строго чтут: не было ни одного побега при новом управлении, ни одного столкновения.
Свободный режим. В тюрьме арестанты устроили митинг. Кроме приветственных телеграмм новому правительству, постановлено призвать заключенных всемерно поддерживать свободный режим тюрьмы. Нарушители порядка будут объявлены под бойкотом и будут предаваться товарищескому суду.
На фронте. Несколько сот заключенных по приговорам военного суда за уклонения и нарушения дисциплины обратились к властям с ходатайством о немедленной отправке их на передовые позиции фронта».
В.И.Ленин пишет листовку-воззвание «Товарищам, томящимся в плену»:
«Товарищи! В России произошла революция.
Рабочие Петрограда и Москвы снова выступили застрельщиками великого освободительного движения. Они объявили политическую забастовку. Они вышли на улицу с красными знаменами. Они дрались, как львы, с царской полицией, жандармерией и той небольшой частью войск, которая не сразу перешла на сторону народа. Убитых и раненых в одном Петрограде насчитывают более 2000 человек. Своею кровью русские рабочие купили свободу нашей стране.
Требования рабочих были: хлеба, свободы, мира.
Хлеба — потому что народ в России голодает, как и во всех почти странах, участвующих в нынешней грабительской войне.
Свободы — потому что царское правительство, пользуясь войной, окончательно превратило всю Россию в одну сплошную тюрьму.
Мира — потому что рабочие России, как и более сознательные рабочие других стран, не хотят больше умирать за интересы кучки богачей, не хотят более вести преступную войну, начатую коронованными и некоронованными разбойниками.
Большинство солдат петербургского и московского гарнизонов перешли на сторону восставших рабочих. Рабочие и крестьяне в солдатских мундирах братски подали руку рабочим и крестьянам без мундиров. Лучшая часть офицерства примкнула к революции.
Офицеров, пожелавших идти против народа, солдаты расстреляли.
Революцию сделали рабочие и солдаты. Но власть, как это бывало и в других революциях, на первых порах захватила буржуазия. <…>
Это Временное правительство состоит из представителей либеральных капиталистов и крупных земельных собственников. <…>
Новое правительство хочет продолжения разбойничьей войны. Оно является приказчиком русских, английских и французских капиталистов, которые — как и немецкие капиталисты — хотят непременно «додраться» и выторговать себе лучшие куски добычи. Оно не хочет и не может дать России мира.
Новое правительство не хочет отнять у помещиков их земли в пользу народа, оно не хочет возложить тягот войны на богачей. Оно не может поэтому дать народу хлеба. Рабочие и бедное население вообще вынуждены по-прежнему голодать.
Новое правительство состоит из капиталистов и помещиков. Оно не хочет дать России полной свободы. <…> Оно не хочет создания в России демократической республики. Оно хочет только вместо плохого царя Николая II посадить на престол якобы «хорошего» царя Михаила. Оно хочет, чтобы власть в России имел не сам народ, а новый царь вместе с буржуазией.
Таково новое правительство.
Но в Петрограде рядом с этим правительством постепенно организуется другое правительство. Рабочие и солдаты образовали Совет рабочих и солдатских депутатов. <…>
Совет рабочих и солдатских депутатов добивается немедленного созыва Учредительного собрания, участия солдат в выборах и в решении вопроса войны или мира. Совет добивается передачи царских и помещичьих земель в руки крестьянства. Совет добивается республики и не хочет и слышать о назначении нового «доброго» царя. Совет требует права всеобщего и равного голосования для всех мужчин и для всех женщин. <…>
Таково положение вещей сейчас, товарищи.
Вы, томящиеся в плену, не можете остаться безучастны. Вы должны быть готовы к тому, что и на вашу долю, быть может, уже скоро выпадет важная задача. <…>
Всюду, где есть к тому возможность, организуйтесь, постановляйте приговоры в этом смысле, разъясняйте отсталым товарищам, какое великое событие произошло в нашей стране.
Достаточно горя натерпелись вы до войны и во время войны и в плену. Теперь мы идем навстречу лучшим дням. Заря свободы занялась.
Вернитесь в Россию, как армия революции, как армия народа, а не как армия царя. <…>
Товарищи! Как только нам удастся, мы поспешим уехать в Россию, чтобы там присоединиться к борьбе наших братьев рабочих и солдат. Но и там мы не забудем о вас. <…> И мы скажем восставшим рабочим и солдатам: на ваших братьев, томящихся сейчас в плену, вы можете положиться. Они — сыны народа, и они пойдут вместе с нами в бой за свободу, в бой за республику, против царя».
Справка ИА REGNUM:
Архиепископ Никон (Рождественский) — с 1913 по 1916 был председателем Издательского совета при Синоде. Уволен по собственному прошению, после чего отошел от дел и поселился в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
Троицкое Слово — еженедельный религиозно-нравственный и церковно-общественный журнал, издававшийся Свято-Троицкой Сергиевой лаврой в 1910 — 1917 гг. Главный редактор — архиепископ Никон.