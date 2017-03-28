Санкт-Петербург, 28 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум.



На открытии Матросского университета, учрежденного 5 августа 1917 г., в аудитории Петроградского университета

15 марта в Петрограде была проведена однодневная перепись населения, в которой отметились 2,5 миллиона человек, не считая младенцев и находящихся вне города.

15 марта министры Временного правительства принесли торжественную присягу на верность русскому народу и новому государственному строю:

«По долгу Члена Временного Правительства, волею народа по почину Государственной Думы возникшего, обещаюсь и клянусь пред Всемогущим Богом и своею совестью служить верою и правдою народу Державы Российской, свято оберегая его свободу и права, честь и достоинство, и ненарушимо соблюдая во всех действиях и распоряжениях моих начала гражданской свободы и гражданского равенства, и всеми предоставленными мне мерами подавляя всякие попытки, прямо или косвенно направленные к восстановлению старого строя.

Клянусь приложить все разумение мое и все мои силы для осуществления в полноте всех обязательств, Временным Правительством всенародно на себя принятых. Клянусь принять все меры для созыва в возможно кратчайший срок, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, Учредительного Собрания, передать в руки его полноту власти, мною совместно с другими членами Правительства временно осуществляемую, и преклониться пред выраженною сим Собранием народною волею об образе правления и основных законах Российского Государства.

В исполнении сей моей клятвы да поможет мне Бог».

На заседании правительства решили соорудить на средства государства памятник героям — борцам за свободу России.

15 марта министерство народного просвещения выдвинуло предложение ректорам вузов уволить всех преподавателей на профессорских должностях, назначенных после 27 августа 1905 г. без представления подлежащих факультетов и советов. Одновременно циркулярной телеграммой предложено местным учебным начальствам воздерживаться от удаления педагогов, впредь до выяснения министерством виновности каждого из них.

Петроградский Императорский университет

Министр народного просвещения Мануйлов предложил попечителям учебных округов окончить занятия в настоящем учебном году ранее обычного срока, чтобы предоставить учащимся возможность участвовать в работах сельскохозяйственных дружин.

Историк Михаил Бабкин приводит письмо студента Томского университета И.А. Зимина архиепископу Никону (Рождественскому) от 15 марта с вопросами про новую власть:

«Ваше Высокопреосвященство, Преосвященнейший Владыко! Обращаюсь к Вам с просьбой разъяснить мне, как нужно смотреть на все совершившееся в нашем государстве. Во-первых, меня волнует вопрос, каким образом духовенство всей России, так сильно отстаивавшее самодержавие, теперь же признает Временное правительство и поминает его в своих молитвах. Как объяснить такую перемену во взгляде на образ правления?

Сегодня духовенство молится за [императора] Николая, завтра за новое правительство и т. д. Что за зависимость церковных взглядов от власти? Не доказывает ли это отсутствие своих личных убеждений среди духовенства? Неужели духовенство не знало, что за самодержавием скрывался [Г.Е.] Распутин? По-моему, это не могло быть.

Во-вторых, почему это духовенство всегда старалось приладиться к духу власти. Куда исчезли ревнители первых золотых веков христианства? Или Церковь заблудилась? Но нет, это не может быть. Я верю.

Потом, необходимо ли разделение Церкви от государства? И наконец, какие задачи стоят сейчас перед духовенством в свободной России? Не является ли завоеванная свобода — образом свободы первых христианских веков? Я обращался здесь к компетентным лицам, но они не удовлетворительно говорили мне. К Вам я обращаюсь, потому что я давно Вас знаю как архипастыря и редактора «Троицкого Слова», которое я часто читал. Глубоко извиняюсь за беспокойство, но не мог умолчать как верующий христианин, ибо теперь настали времена говорить и защищать Истины православия. Мне многие задают выше указанные вопросы и, конечно, моими скудными ответами не удовлетворяются.

Покорнейше прошу Ваше высокопреосвященство не отказать мне ответить и указать подходящую литературу по этим вопросам.

P.S. Если вздумаете оглашать содержание моего письма, то покорнейшая просьба не сообщать моей фамилии. А впрочем, как хотите. Извиняюсь за резкие выражения»

Начались работы комиссии по составлению законопроекта о государственной хлебной монополии.

15 марта состоялось первое заседание Особого совещания по топливу. Постановили использовать на железных дорогах дрова и антрацит. Заявили о необходимости создания органа, объединяющего ведомства обороны, перевозок, топлива и продовольствия.

Коновалов в приветственной речи заявил, что «лозунг «все для войны» должен объединить всех верных сынов родины», и в обсуждение надо привлечь всех представителей общественности. Далее он указал на неудовлетворительное состояние добычи топлива в Донецком бассейне.

В это время в Донецке состоялась областная конференция Советов рабочих и солдатских депутатов. Присутствовало 138 делегатов от 48 местных Советов, представлявших 187 тыс. рабочих.

Николаевская железная дорога

Главный Комитет Всероссийского крестьянского союза обратился с воззванием к крестьянскому и казачьему населению всех станиц и волостей выбирать уполномоченных для участия в работах Совета Крестьянских Депутатов.

15 марта в «Известиях Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов» вышла статья Бюро ЦК РСДРП (б) о травле со стороны буржуазных газет по адресу большевистской «Правды»:

»Целый ряд буржуазных газет, как например «Русская Воля», «День» и другие, за последние дни повели усиленную кампанию лжи против рабочей соц.-демократической газеты «Правда», — связывая ее с «немцами» или «провокаторам». Уже не первый раз рабочей газете приходится сталкиваться лицом к лицу с капиталистической клеветой. Обман и ложь — это одно из средств борьбы буржуазии с рабочим классом. Так было до революции, когда каждую стачку рабочих, каждый протест рабочих называли «провокацией». Так хотят продолжать бороться с нами и теперь продажные журналисты капиталистической прессы. Они сознательно хотят посеять недоверие к рабочей газете, заведомо ложно связывая редакцию «Правды» с провокатором Черномазовым, который уже 3 года тому назад исключен из «Правды» (в феврале 1914 г.)».

Рабочие «Русского Общества торговли аптекарскими товарами» на собрании решили поддержать рабочую газету «Правду» и приветствовать Петербургский Совет как орган революционной власти.

15 марта газета «Копейка» опубликовала статью о небывалом: в Одесской тюрьме после известий об отречении Николая II вспыхнул бунт, который завершился установлением самоуправления (!) в тюрьме (это произошло 8 марта — ИА REGNUM:

«Тюремная конституция

Комитет. ОДЕССА. В одесском тюремном замке введено «конституционное управление». Власть нового начальника тюрьмы строго ограничена. Управление тюрьмой сосредоточено в руках исполнительного комитета в составе 10-ти заключенных, избранных своими же товарищами по тюрьме. В составе комитета находится знаменитый бессарабский «рыцарь больших дорог» Григорий Катовский (на самом деле Котовский — ИА REGNUM ), смертник, помилованный генералом Брусиловым (В 1916 году Котовский был приговорен Одесским военно-окружным судом к смертной казни через повешение, Брусилов только добился отсрочки казни; затем случилась Февральская революция, за Котовского ходатайствовали министр Гучков и адмирал Колчак, а помилован и освобожден он был личным распоряжением Керенского в мае 1917 года — ИА REGNUM ).

Кто охраняет. В тюрьме сейчас осталось 1600 уголовных. Замечательно, что охрана тюрьмы возложена на собственный комитет и поручена собственной же милиции из состава заключенных. Вольнонаемная стража упразднена. Это тюремное самоуправление заключенные свято и строго чтут: не было ни одного побега при новом управлении, ни одного столкновения.

Свободный режим. В тюрьме арестанты устроили митинг. Кроме приветственных телеграмм новому правительству, постановлено призвать заключенных всемерно поддерживать свободный режим тюрьмы. Нарушители порядка будут объявлены под бойкотом и будут предаваться товарищескому суду.

На фронте. Несколько сот заключенных по приговорам военного суда за уклонения и нарушения дисциплины обратились к властям с ходатайством о немедленной отправке их на передовые позиции фронта».

Владимир Ленин

В.И.Ленин пишет листовку-воззвание «Товарищам, томящимся в плену»:

«Товарищи! В России произошла революция.

Рабочие Петрограда и Москвы снова выступили застрельщиками великого освободительного движения. Они объявили политическую забастовку. Они вышли на улицу с красными знаменами. Они дрались, как львы, с царской полицией, жандармерией и той небольшой частью войск, которая не сразу перешла на сторону народа. Убитых и раненых в одном Петрограде насчитывают более 2000 человек. Своею кровью русские рабочие купили свободу нашей стране.

Требования рабочих были: хлеба, свободы, мира.

Хлеба — потому что народ в России голодает, как и во всех почти странах, участвующих в нынешней грабительской войне.

Свободы — потому что царское правительство, пользуясь войной, окончательно превратило всю Россию в одну сплошную тюрьму.

Мира — потому что рабочие России, как и более сознательные рабочие других стран, не хотят больше умирать за интересы кучки богачей, не хотят более вести преступную войну, начатую коронованными и некоронованными разбойниками.

Большинство солдат петербургского и московского гарнизонов перешли на сторону восставших рабочих. Рабочие и крестьяне в солдатских мундирах братски подали руку рабочим и крестьянам без мундиров. Лучшая часть офицерства примкнула к революции.

Офицеров, пожелавших идти против народа, солдаты расстреляли.

Революцию сделали рабочие и солдаты. Но власть, как это бывало и в других революциях, на первых порах захватила буржуазия. <…>

Это Временное правительство состоит из представителей либеральных капиталистов и крупных земельных собственников. <…>

Новое правительство хочет продолжения разбойничьей войны. Оно является приказчиком русских, английских и французских капиталистов, которые — как и немецкие капиталисты — хотят непременно «додраться» и выторговать себе лучшие куски добычи. Оно не хочет и не может дать России мира.

Новое правительство не хочет отнять у помещиков их земли в пользу народа, оно не хочет возложить тягот войны на богачей. Оно не может поэтому дать народу хлеба. Рабочие и бедное население вообще вынуждены по-прежнему голодать.

Новое правительство состоит из капиталистов и помещиков. Оно не хочет дать России полной свободы. <…> Оно не хочет создания в России демократической республики. Оно хочет только вместо плохого царя Николая II посадить на престол якобы «хорошего» царя Михаила. Оно хочет, чтобы власть в России имел не сам народ, а новый царь вместе с буржуазией.

Таково новое правительство.

Но в Петрограде рядом с этим правительством постепенно организуется другое правительство. Рабочие и солдаты образовали Совет рабочих и солдатских депутатов. <…>

Совет рабочих и солдатских депутатов добивается немедленного созыва Учредительного собрания, участия солдат в выборах и в решении вопроса войны или мира. Совет добивается передачи царских и помещичьих земель в руки крестьянства. Совет добивается республики и не хочет и слышать о назначении нового «доброго» царя. Совет требует права всеобщего и равного голосования для всех мужчин и для всех женщин. <…>

Таково положение вещей сейчас, товарищи.

Пленные русские солдаты, Первая мировая

Вы, томящиеся в плену, не можете остаться безучастны. Вы должны быть готовы к тому, что и на вашу долю, быть может, уже скоро выпадет важная задача. <…>

Всюду, где есть к тому возможность, организуйтесь, постановляйте приговоры в этом смысле, разъясняйте отсталым товарищам, какое великое событие произошло в нашей стране.

Достаточно горя натерпелись вы до войны и во время войны и в плену. Теперь мы идем навстречу лучшим дням. Заря свободы занялась.

Вернитесь в Россию, как армия революции, как армия народа, а не как армия царя. <…>

Товарищи! Как только нам удастся, мы поспешим уехать в Россию, чтобы там присоединиться к борьбе наших братьев рабочих и солдат. Но и там мы не забудем о вас. <…> И мы скажем восставшим рабочим и солдатам: на ваших братьев, томящихся сейчас в плену, вы можете положиться. Они — сыны народа, и они пойдут вместе с нами в бой за свободу, в бой за республику, против царя».

Справка ИА REGNUM:

Архиепископ Никон (Рождественский) — с 1913 по 1916 был председателем Издательского совета при Синоде. Уволен по собственному прошению, после чего отошел от дел и поселился в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Троицкое Слово — еженедельный религиозно-нравственный и церковно-общественный журнал, издававшийся Свято-Троицкой Сергиевой лаврой в 1910 — 1917 гг. Главный редактор — архиепископ Никон.