Калуга, 23 марта, 2017, 15:24 — ИА Регнум. На заседании городской думы Калуги, в ходе часа контроля, депутаты обсудили итоги работы управляющих компаний областного центра за 2016 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На заседании

В Калуге работают 64 управляющие компании. В 2016 году две компании ушли с рынка — это «Куровское ЖКХ» и «Калуга-Заказчик», которая признана банкротом.

У шести компаний по решению государственной жилищной инспекции были отобраны лицензии на управление восемью многоквартирными домами. Это компании «Калуга-Заказчик», «Калуга-Сервис», УК «Квартал», «Союз», «Городская управляющая компания» и «Куровское ЖКХ».

Жители двух домов, обслуживаемых управляющей компанией «УК Наш Дом», приняли решение сменить управляющую компанию. Больше всего жалоб от жителей поступило на управляющие компании «Городская Управляющая Компания», УК «Правобережье», УК «КВАРТАЛ», «Калуга-Заказчик», «УК МЖД города Калуги» и «Жилсервис плюс».

Наибольшее количество предписаний от надзорных органов получили УК «Квартал», УК «Правобережье», «КАЛУГА-СЕРВИС», «УК жилищным фондом» и «Городская Управляющая Компания». Депутат Юрий Титков предложил специалистам управления ЖКХ и управления по работе с населением собрать мнения жителей домов, обслуживаемых управляющими компаниями с наибольшим количеством жалоб и предписаний, и предложить им сменить управляющую организацию.

«Сегодня нам был представлен рейтинг управляющих компаний, по которому можно оценить их успехи и неудачи, — рассказал глава Калуги Александр Иванов. — Основным критерием было количество жалоб со стороны жителей, что позволяет оценить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Многие управляющие компании оказывают качественные услуги и к их деятельности нет претензий ни у жителей, ни у городских властей. Но калужане должны знать и своих «героев» — продолжают работать и недобросовестные УК, не реагирующие на обращения жителей, допускающие множество нарушений.

Такие компании должны либо перестроить свою работу, либо уйти с рынка. Повлиять на этот процесс могут и сами калужане — расторгнув договор и сменив недобросовестную управляющую компанию».