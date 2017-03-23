Калуга, 23 марта, 2017, 15:21 — ИА Регнум. 22 марта на заседании городской думы Калуги было принято решение о занесении новых имен на доску почета «Дела и люди». Туда попадут двадцать калужан — представителей промышленности, сельского хозяйства, бизнеса, образования, здравоохранения и культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На заседании выступил глава городского самоуправления Александр Иванов

«Все кандидаты для занесения на доску почета были предложены трудовыми коллективами и одобрены комиссией по присвоению муниципальных почетных званий, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — все они достигли значительных успехов в своих отраслях и их заслуги были оценены по достоинству».

Торжественное открытие обновленной доски почета традиционно состоится 1 мая.

На заседании также были утверждены изменения в схеме размещения нестационарных торговых объектов. В схему включаются торговые автоматы по продаже воды, кофе, напитков и закусок, расположенные на территории МУП «Управление Калужского троллейбуса» и МАУ «Спортивно-оздоровительный центр».

В связи с расторжением договоров аренды из схемы исключаются: павильон для торговли продуктами у дома №2 по улице Глаголева, павильон для торговли хлебом и бакалейными изделиями у дома №9 по улице Карачевской, павильон для торговли хлебом и кондитерскими изделиями у дома №6 по улице Социалистической, продуктовые киоски на улицах Московская, Ромодановские дворики и Огарева. Также из схемы исключены 25 нестационарных торговых объектов в Губернском парке.

Депутаты согласовали мировое соглашение между городской управой и застройщиком ООО «Караван». В счет погашения задолженности по арендной плате и пени, застройщик передаст в муниципальную собственность долю от нежилого помещения общей площадью 297,4 кв. м и стоимостью 18,7 миллионов рублей в доме №11 по улице Спартака.