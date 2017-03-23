Красногорск, 23 марта, 2017, 15:25 — ИА Регнум. В приемной президента Владимира Путина приняли обращение, в котором 106 муниципальных депутатов и глав поселенческих советов, обратили внимание главы государства на произвол Подмосковных властей. Об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель РОО «Гражданский форум местного самоуправления» Николай Измаилович Дижур.

Николай Дижур Руководитель РОО «Гражданский форум местного самоуправления» Николай Дижур

«Тот факт, что 106 депутатов и глав отказали в доверии губернатору области, это беспрецедентный шаг для России, — отметил Дижур. — В приемной президента наши документы приняли, и заверили нас в том, что в силу важности нашей информации, обращение будет зарегистрировано в течение сегодняшнего дня. Против обычной в подобных случаях практики регистрации обращений в течение трех рабочих дней».

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Активист подчеркнул, что 106 подписей было собрано за три дня, и акция продлится до 14 апреля. Кроме того, 21 апреля в День местного самоуправления жители области намерены выйти на митинг, чтобы в очередной раз выразить свое несогласие с политикой, которую проводит губернатор Андрей Воробьев. Подписи собирают ветеранские и общественные организации, а также рядовые граждане.

«Ни в одном регионе сразу более чем сто депутатов не отказывали в доверии губернатору. Глава Серпуховского района Александр Шестун поставил свою подпись. Глава городского поселения Пролетарский, руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Валерий Сугак поставил подпись», — заключил общественный деятель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из значимых этапов борьбы жителей Московской области за право самим управлять землей, на которой они живут, стал прошедший 20 февраля 2017 года «Конгресс МСУ». Собравшиеся на форум 749 человек среди которых было 12 глав городских и сельских поселений и 94 муниципальных депутата. От лица своих избирателей заявили: «Ликвидация базового уровня местной власти в плановом порядке производится в целях концентрации финансовых потоков в личных интересах узкой группы лиц высшего руководства региона, отъема муниципальных бюджетов, и устранения контроля над расходованием средств со стороны депутатского корпуса».

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