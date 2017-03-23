Ярославль, 23 марта, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Культурная общественность города Углича Ярославской области возмущена сносом фабрики Григорьева в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный редактор журнала «Углече Поле» Алексей Суслов.

Фото страницы Алексея Суслова в Facebook Алексей Суслов

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сносом исторического здания на Большой Андроньевской улице занимается компания «Инвест проект» чтобы построить на его месте 7-этажный дом. Угличане полагают, что этими действиями уничтожается память о знаменитых уроженцах Угличского уезда.

«Николай Григорьев — уроженец деревни Ратманово Угличского уезда основал знаменитое колбасное производство, которое поставляло продукцию к императорскому двору, имело множество наград. Григорьев занимался благотворительностью: построил на родине церковь и школу, помогал землякам, обеспечивал их работой. Недавно угличские краеведы начали изучать деятельность этой знаменитой семьи. После революции Николай Григорьевич был вынужден вернуться на родину и закончил свои дни в нищете. Недавно на президентский грант в Угличе был снят документальный фильм «Русский Иов». Фабрику на Большой Андроньевской в Москве построили сыновья знаменитого колбасника, он к этому времени уже отошел от дел, занимался меценатством. Семья Григорьевых много сделала для страны, но советская власть уничтожала память о нем. Получается, что сегодня это происходит вновь. Это варварство. Если в Москве разрушают памятники, то что говорить о провинции?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор историко-краеведческого журнала «Углече Поле» Алексей Суслов.

«Мы так часто отрицали свою историю, свои традиции, свои культурные ценности, что теперь настоящие истории о людях, которые строили страну всеми силами, уходят под экскаватор. На месте этих стен, пропитанных трудом и верой в хорошее для своей страны, возводят безликих монстров без истории. Я считаю, что повсеместное уничтожение гражданской архитектуры и памятников промышленных достижений нашей страны — это еще один этап выжигания культурного кода из нации», — сказала директор туристского информационного центра «Углич» Юлия Воронова.