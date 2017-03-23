В Ярославской области возмущены сносом фабрики Григорьева в Москве
Ярославль, 23 марта, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Культурная общественность города Углича Ярославской области возмущена сносом фабрики Григорьева в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный редактор журнала «Углече Поле» Алексей Суслов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, сносом исторического здания на Большой Андроньевской улице занимается компания «Инвест проект» чтобы построить на его месте 7-этажный дом. Угличане полагают, что этими действиями уничтожается память о знаменитых уроженцах Угличского уезда.
«Николай Григорьев — уроженец деревни Ратманово Угличского уезда основал знаменитое колбасное производство, которое поставляло продукцию к императорскому двору, имело множество наград. Григорьев занимался благотворительностью: построил на родине церковь и школу, помогал землякам, обеспечивал их работой. Недавно угличские краеведы начали изучать деятельность этой знаменитой семьи. После революции Николай Григорьевич был вынужден вернуться на родину и закончил свои дни в нищете. Недавно на президентский грант в Угличе был снят документальный фильм «Русский Иов». Фабрику на Большой Андроньевской в Москве построили сыновья знаменитого колбасника, он к этому времени уже отошел от дел, занимался меценатством. Семья Григорьевых много сделала для страны, но советская власть уничтожала память о нем. Получается, что сегодня это происходит вновь. Это варварство. Если в Москве разрушают памятники, то что говорить о провинции?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор историко-краеведческого журнала «Углече Поле» Алексей Суслов.
«Мы так часто отрицали свою историю, свои традиции, свои культурные ценности, что теперь настоящие истории о людях, которые строили страну всеми силами, уходят под экскаватор. На месте этих стен, пропитанных трудом и верой в хорошее для своей страны, возводят безликих монстров без истории. Я считаю, что повсеместное уничтожение гражданской архитектуры и памятников промышленных достижений нашей страны — это еще один этап выжигания культурного кода из нации», — сказала директор туристского информационного центра «Углич» Юлия Воронова.