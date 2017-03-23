Киев, 23 марта, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Тело бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, застреленного возле гостиницы «Премьер Палас» в Киеве, забрали с места происшествия. Об этом 23 марта сообщает RT.

Kyiv.npu.gov.ua На месте покушения

Днем 23 марта на Вороненкова было совершено нападение, когда он выходил из отеля в сопровождении охраны. Человека, стрелявшего в экс-депутата, ранил охранник Вороненкова. В настоящее время предполагаемый киллер помещен в больницу, его охраняют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем последнем интервью Вороненков заявлял о том, что его могут убить.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что основная версия преступления — заказное убийство.

Напомним, Денис Вороненков прибыл в Киев в декабре 2016 года вместе с супругой, Марией Максаковой. Вскоре пара получила украинское гражданство.