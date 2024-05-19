Газа, Палестина, 7 мая, 2024, 10:40 — ИА Регнум. В восточной части города Рафах в секторе Газа началась контртеррористическая операция. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Jamal Awad/Global Look Press

«Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных, с целью уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определённых районах на востоке Рафаха», — говорится в посте.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщила о взятии под контроль пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом. Пропуск жителей и гуманитарной помощи через КПП на границе прекращён.

ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться.

«Международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться перед началом операции», — следует из сообщения.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 6 на 7 мая стало известно, что глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что ждёт от Израиля ответа на предложенный Египтом и Катаром план по прекращению огня, выводу войск и снятию блокады. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян после разговора с Ханией.

При этом, по информации местных СМИ, Израиль продолжил наносить удары по Рафаху, который является гуманитарным коридором.

В результате удара ЦАХАЛ по Рафаху на юге сектора Газа погибли 16 человек. Об этом 6 мая передало агентство Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы.