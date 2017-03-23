Калуга, 23 марта, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Новые тарифы на перевозку пассажиров автомобильным и электрическим транспортом МУП «Управление калужского троллейбуса» были утверждены 22 марта на заседании городской думы Калуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga.2012 Калужский троллейбус

С 1 апреля 2017 года стоимость одной поездки в автобусе составит 22 рубля, в троллейбусе — 19 рублей. Ранее данные тарифы были утверждены министерством конкурентной политики Калужской области, причем изначально министерство предлагало 20 рублей за одну поездку в троллейбусе и 24 рубля — в автобусе.

Упраздняются раздельные проездные билеты для поездок на автобусе и на троллейбусе, взамен вводятся единые электронные проездные билеты. Стоимость месячного проездного билета на два вида транспорта (автобус и троллейбус) без ограничения количества поездок составит 700 рублей для граждан, 1300 рублей для предприятий и организаций, 220 рублей для учащихся, 300 рублей для студентов и 480 рублей для пенсионеров.

В городе вводится проездной билет с ограничением количества поездок на 22 поездки. Стоимость такого проездного, действующего в течение месяца, составит 350 рублей, в течении двух месяцев — 275 рублей, в течении трех месяцев — 400 рублей.

В месячный проездной билет стоимостью 700 рублей заложена цена одной поездки в размере 16 рублей. Таким образом, цена месячного проездного снижается.

В настоящее время месячный проездной билет для автобусов и троллейбусов стоит 950 и 800 рублей соответственно.

«Введение новой системы направлено на повышение привлекательности муниципального транспорта и будет способствовать более активному внедрению безналичных расчетов за услуги городского общественного транспорта, — подчеркнул депутат городской думы, директор управления Калужского троллейбуса Вадим Витьков. — Стоимость проезда не менялась с 2014 года, предложенные тарифы экономически обоснованы и являются одними из самых низких в ЦФО. Уже пять месяцев предприятие не имеет убытков, но этого удалось достичь только за счет максимального напряжения сил работников УКТ, так как действующий тариф не позволяет нормально обслуживать парк техники, а зарплата сотрудников не менялась четыре года. Калуга один из немногих городов, который пошел на существенное снижение стоимости проездных билетов ради повышения привлекательности муниципального транспорта. Приобрести новые проездные билеты можно будет у кондукторов, пополнить баланс — в отделениях Сбербанка, к лету планируется запустить соответствующее мобильное приложение.

— С введением новых тарифов прогнозируемая прибыль управления калужского троллейбуса возрастет на 22,7 миллионов рублей, что позволит стабилизировать финансовое положение предприятия и погасить часть задолженности.

— Бесплатный проезд сохраняется для детей в возрасте до 14 лет, для детей и родителей из многодетных семей и для пенсионеров, не имеющих право на получении компенсационных денежных выплат».

Утвержденные городской думой тарифы будут действовать только для муниципального транспорта — автобусов и троллейбусов, принадлежащих МУП «Управление калужского троллейбуса», и не распространяются на частных перевозчиков.

Депутаты Марина Ставиская и Алексей Колесников подняли вопрос о транспортном обеспечении отдаленных районов города. Вадим Витьков сообщил, что предприятие планирует увеличить количество муниципального транспорта в отдалённых районах, таких как Анненки и Турынино, но такая возможность появится только после улучшения финансового положения УКТ.

Также депутат Вадим Витьков рассказал коллегам, что изменение системы оплаты является только первой частью программы по реформированию работы городского транспорта. В планах у городских властей и руководства УКТ оптимизировать маршрутную сеть, ликвидировать дублирующие маршруты и полностью передать МУП «Управление калужского троллейбуса» несколько выгодных маршрутов.

«Депутатский корпус понимает, что изменение тарифов уже давно назрело и необходимо для сохранения муниципального транспортного предприятия, которое единственное в Калуге занимается перевозкой льготных пассажиров, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, — но вместе с ростом тарифов должно возрасти и качество предоставляемых населению транспортных услуг, должно чётко соблюдаться расписание и все меры безопасности, управлению городского хозяйства необходимо поставить на жёсткий контроль работу частных перевозчиков и добиться от них соблюдения всех прописанных в договорах требований».

Депутаты Андрей Смоловик и Владислав Сахарчук предложили городской управе к 1 мая предоставить парламентариям программу развития городского общественного транспорта и принять меры по увеличению доли рынка пассажирских перевозок, подконтрольной муниципальному предприятию. Предложение было поддержано депутатским корпусом.