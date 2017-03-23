Оренбург, 23 марта, 2017, 15:01 — ИА Регнум. В историческом ядре города Оренбурга мэрия решила снести ряд домов, признав их аварийными. Со стороны жителей последовали возмущения, которые докатились до прокуратуры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве, по дому № 10/7 по ул. Комсомольской/Орджоникидзе заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным признано недействительным в судебном порядке.

ИА REGNUM Здание Оренбургского высшего авиационного училища

В настоящее время прокурор города добивается объективного повторного обследования остальных домов. В адрес главы администрации Оренбурга направлено представление.

Стоит отметить, что в своих требованиях о сносе домов чиновники руководствовались заключением комиссии шестилетней давности. При этом прокуратура утверждает, что документ незаконный. Обследование проводилось лишь визуально, без использования оборудования и без специальных замеров. Для оценки состояния конструкций не привлекались эксперты специализированных организаций. В комиссию не вошли представители органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной и экологической безопасности. Жители также были лишены возможности участвовать в решении вопроса о судьбе их домов.

Проведенная по инициативе собственников жилья независимая экспертиза необоснованность признания домов № 10/7 по ул. Комсомольской/Орджоникидзе, № 5 по пер. Коммунальному, № 1/30/2 по пер. Мало-Торговому/ул. Бурзянцева, пер. Рыбному аварийными в подтвердила.

Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия») отметил, что согласно указанию мэрии, жильцы должны снести якобы аварийные дома, в которых проживают, своими силами.

Парламентарий считает, что требования чиновников города не только незаконны, но и могут быть исполнением желания крупных застройщиков по приобретению последними земельных участков в исторической части города Оренбурга с целью ведения «точечной застройки» при фактическом уничтожении объекта культурного наследия — исторической части областного центра, там, где жили и работали известные граждане России: писатели, поэты, губернаторы, художники.

Прокуратура указала на то, что члены комиссии сделали поспешные выводы об аварийности Дома А.Н. Захо (начало XX века постройки) в стиле модерн (дом № 1/30/2 по пер. Мало-Торговому/ул. Бурзянцева, пер. Рыбному) и Усадьбы К.И. Рукавишникова (1907−1908 годов постройки), выполненной в кирпичном стиле (дом № 5 по пер. Коммунальному). Эти дома признаны объектами культурного наследия и подлежат особой охране со стороны государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый в Оренбурге скандал с объектами культурного наследия. В 2016 году в здании Оренбургского высшего авиационного училища, в котором в 1955−57 годах учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин, произошёл крупный пожар. При этом объект сейчас находится в федеральной собственности. Власти Оренбуржья просят передать его в собственность региона. Они заявляли о готовности создать там музей космонавтики.

А зимой 2017 года стало известно, что комплекс зданий на улице Советской, 1 включен в прогнозный план приватизации. Сейчас здание находится в аварийном состоянии и в случае приватизации ему грозит уничтожение.