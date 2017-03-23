Ярославль, 23 марта, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Психологи Ярославского перинатального центра обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их права. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила бывший руководитель психолого-социальной службы Светлана Федотова. После начала борьбы за права своих сотрудников специалист была вынуждена уволиться. Причиной обострения отношений с администрацией лечебного учреждения стала так называемая спецоценка условий труда, которая проводилась осенью 2016 года.

Yarregion.ru Ярославский перинатальный центр

«В результате изменения специальной оценки у нас ухудшились условия труда: мы были лишены дополнительного отпуска в 7 дней и увеличен рабочий день с 39 часов в неделю до 40. Сделали нам минимальную интенсивность, соответственно сократилась надбавка за интенсивность. Мы написали письмо администрации перинатального центра, которое подписали все сотрудники службы. После этого начались придирки, я вынуждена была уволиться», — сказала корреспонденту ИА REGNUM бывший начальник психолого-социальной службы Ярославского перинатального центра Светлана Федотова.

Поскольку спецоценка производилась на основании федерального закона и оспорить ее практически невозможно, психологи нашли иной выход — они потребовали причислить их к категории «медицинские работники» и «специалисты по медицинскому уходу» (сейчас психологи относятся к общебольничному немедицинскому персоналу). По мнению Светланы Федотовой, такой статус должен был быть у психологов изначально. В отношении медработников применяются другие критерии специальной оценки.

«Психологи работают в стационаре с пациентами, подвергаются точно таким же воздействиям вредных факторов, как и врачи. Однако администрация перинатального центра вообще не ответила на наше письмо. Тогда мы обратились в трудовую инспекцию, прокуратуру и Президенту. После обращения в трудовую инспекцию вернули 39 часов. Пришло уведомление, что обращение к Президенту переадресовано в департамент здравоохранения Ярославской области. Когда было собрание с трудовым коллективом по поводу спецоценки, администрация сказала нам, что кого не устраивают такие условия, может не продлевать трудовой договор. Неофициально мы узнали, что перед людьми, которые проводили спецоценку, была поставлена негласная задача — оценить вредность как можно меньше», — говорит Светлана Федотова.

По словам Светланы Федотовой, пострадали не только психологи. Например, медсестры и врачи лишились молока за вредность. Медики недовольны таким отношением государства к их труду и полагают, что их права ущемляются.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в защиту прав врачей выступили и ярославские профсоюзы. Вопросу спецоценке будет посвящена встреча профсоюзного руководства и регионального правительства, которая состоится сегодня. ИА REGNUM направило запрос в департамент здравоохранения Ярославской области с предложением прокомментировать сложившуюся ситуацию.