Киев, 23 марта, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила стоимость угля для теплоэнергоцентралей на 2017 год на очередном заседании комиссии, передает УНИАН.

Bluesnap Уголь

Причиной для повышения тарифов на газовый уголь и антрацит стала блокада Донбасса, объявленная решением Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 15 марта 2017 года.

Согласно расчетам НКРЭКУ, тарифы на элекро‑ и теплоэнергию в 2017 году необходимо рассчитывать, исходя из следующей стоимость топлива: антрацит — 2222 гривны (4700 рублей) за тонну при калорийности 5584 ккал/кг, газовый уголь — 2071 гривна (2400 рублей) за тонну при калорийности 5107 ккал/кг, учитывая НДС.

Также НКРЭКУ предоставила расчеты стоимости импорта угля: 70,48 долларов (1897 гривен) за тонну — цена угля на мировом рынке, плюс 9,84 долларов (265 гривен) за тонну за морскую транспортировку угля на Украину, плюс 7,19 долларов (194 гривны) за тонну за перевалку угля в порту, итого 87,51 доллар (2356 гривен) за тонну.

С другой стороны, стоимость импорта угля может быть еще выше. Так, представитель компании «Краматорсктеплокоммунэнерго» заявил, что средняя рыночная цена угля выше представленной в расчетах НКРЭКУ и составляет 85−107 долларов за тонну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года на Украине начался энергетический кризис, связанный с дефицитом топлива на ТЭЦ.

Отсутствие топлива вызвано блокадой Донбасса, которую первоначально объявили националистические группировки, а позже объявил Киев, приняв решение о запрете любых грузоперевозок между Украиной и Донбассом.

Согласно статистике, в 2016 году Украина импортировала из Донбасса около 98% антрацита, и лишь 1,5% — из других источников. Но несмотря на кризис, Украина не только оставила в силу закон о блокаде ДНР и ЛНР, но и заявила об отказе импортировать топливо из России, второго наиболее выгодного поставщика антрацита после Донбасса.