Ярославль, 23 марта, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев направил запрос председателю СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с требованием проверить деятельность председателя Правительства России Дмитрия Медведева в свете информации, изложенные в фильме Фонда борьбы с коррупцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Александр Воробьев.

Митинг в Ярославле

«У нас прошел митинг, одним из требований которого было расследование деятельности Дмитрия Медведева. Огромное количество граждан России ознакомились с документами по данному вопросу. Каких-либо объяснений от правительства РФ не поступало. Поскольку граждане сами попросили сделать это, я, выполняя резолюцию митинга, направил запрос Бастрыкину и Чайке». — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в Яроблдуме Александр Воробьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне с аналогичным запросом обратился депутат КПРФ в Госдуме Валерий Рашкин.