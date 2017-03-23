Вашингтон, 23 марта, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Известный голливудский актер Том Круз завел новый роман: его заметили с британской актрисой Ванессой Кирби, об этом пишет Daily Mail.

Том Круз

Издание сообщает, что после того, как Круз в 2012 году развелся с Кэти Холмс, он не имел серьезных отношений. Но в настоящее время он увлечен Ванессой Кирби, которую сам пригласил сниматься в «Миссия невыполнима 6» после того, как увидел её в сериале «Корона».

Источники, близкие к актеру сообщают — ему очень понравилось, как Ванесса Кирби исполняла в сериале роль принцессы Маргарет, он был потрясен её энергией и обаянием, и сейчас всерьез подумывает о том, чтобы жениться.

Тому Крузу сейчас 54 года, Ванессе Кирби — 28 лет, она родилась в Уилмблдоне, учебу проходила в Эксетерском университете. Первый актерский опыт Ванесса получила в театре, а затем начала сниматься в фильмах, таких, как «Восход Юпитера».

Похожая история с романом, начавшимся на съемочной площадке, у Тома Круза произошла с его второй женой Николь Кидман.