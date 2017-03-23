Вашингтон, 23 марта, 2017, 14:09 — ИА Регнум. В результате соглашения о сокращении объемов добычи нефти Саудовская Аравия перестала быть крупнейшим поставщиком черного золота в Китай и Индию по результатам 2016 года. Сделкой по нефти активно пользуются США, постоянно обрушивая цены на энергоноситель. Это, в свою очередь, может привести к тому, что ОПЕК просто откажется от венских договоренностей. Такое мнение сегодня, 23 марта, в интервью ИА REGNUM выразил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

Duisenberg Сделка

«Поскольку ОПЕК — организация, скорее, добровольная, там нет никаких жестких обязательств по выполнению квот, то Саудовская Аравия делать вправе то, что хочет, если ей это выгодно и если она увидит, что эта стратегия выигрышная. Поэтому все наблюдают, как ОПЕК совместно с Россией сокращают объемы по договоренностям.

Этим пользуются США: вбрасывают дополнительные экспортные объемы на мировой рынок. Это обрушивает цены. Конечно, никому это не нравится. Если США будут и дальше продолжать в том же духе заходить на рынок, то, конечно, страны ОПЕК не будут сидеть, сложа руки, они будут защищать свои объемы. Договоренности нарушатся, я думаю», — объяснил эксперт.

Дело в том, что по итогам 2016 года Саудовская Аравия утратила статус лидера по поставкам нефти в Китай и Индию. Эр-Рияд, сократил свою долю рынка в результате жесткой ценовой конкуренции со стороны России и Ирака, пишет Nikkei Asian Review.

В целом объем экспорта саудовской нефти на десяти крупнейших рынках в прошлом году увеличился на 3% по сравнению с 2015 годом и достиг 7,61 млн баррелей в сутки. Однако если рассматривать долю саудитов на нефтяном рынке отдельных стран, то видно, что в 2016 году доля Саудовской Аравии в Китае составила 13,6%. Это на 1,7 пункта ниже, чем по сравнению за аналогичный период предыдущего года. Наблюдаются также сокращения и на индийском нефтяном рынке — на 0,2 пункта, до 19,5%. Хотя именно Саудовская Аравия была с 2007 года главным поставщиком этого вида энергоносителей в Китай, и с 2013 года — в Индию.

Место саудитов занимает Россия. Доля нашей страны на китайском рынке составила 13,9%, то есть выросла на 1,3 пункта по сравнению с 2015 годом. На это есть две основные причины. Во-первых, России ближе к Китаю, значит, стоимость доставки ниже по сравнению с нефтью из Саудовской Аравии. Во-вторых, сами китайцы, особенно независимые НПЗ, проявляют большой интерес к России. Все это создает дополнительный стимул для роста поставок российской нефти.

Что касается Индии, то здесь лидерство у Саудовской Аравии отобрал Иран. По итогам 2016 года, его рыночная доля увеличилась на 4,1 пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 20,2%. Это согласуется с планами Ирака по наращиванию добычи нефти для того, чтобы удовлетворять спрос в Индии и Китае.

«Нет такого понятия окончательная потеря рынка, все зависит от цены. Саудовская Аравия даст цену на доллар ниже — покупатель на нее переключится. Если найдет где-то еще дешевле, то опять откажется от этих объемов. Это рынок», — сказал Листовский.

Между тем Саудовская Аравия, действительно, не собирается окончательно сдавать позиции на азиатских рынках. Например, в феврале 2017 года она вновь стала основным поставщиком нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Поставки саудовского черного золота в КНР составил 4,77 млн тонн. Но в годовом выражении экспорт снизился почти на 13%.

Напомним также, что на фоне сокращения добычи нефти ОПЕК и еще 11 нефтедобывающими странами производители сланцевой нефти в США постоянно наращивают добычу. Число буровых установок в стране растет, коммерческие запасы нефти — тоже. В результате США удавалось уже не раз обвалить цены на нефть.