Киев, 23 марта, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Сегодня, 23 марта, в центре Киева возле гостиницы «Премьер Палас» был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Нацполиции г. Киева, передает ИА REGNUM.

jprohaszka Гильзы

«Факт зафиксирован, но подробной информации пока нет», — рассказали в пресс-службе Нацполиции.

На месте убийства работает следственно-оперативная группа Нацполиции. Отмечается, что второй мужчина выжил, он направлен в реанимацию. «За жизнь второго пострадавшего борются врачи. Говорят, на месте брошен пистолет ПМ. Валяется около 6 гильз», — информирует dtp.kiev.ua.

Кроме того, глава полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала «112 Украина» подтвердил убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова и ранение еще одного мужчины. Он уточнил, что убийство произошло на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко.

«Была перестрелка около 40 минут назад. Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Личность погибшего установлена. Это бывший депутат Госдумы РФ», — рассказал Крищенко.

Напомним, в 2017 году бывший депутат Госдумы РФ Вороненков вместе с супругой переехал на ПМЖ в Киев. После этого депутат сделал ряд скандальных заявлений относительно политики Кремля и Крыма.

Ранее в интервью украинскому изданию «Гордон» Вороненков заявил, что его могут убить «как Бандеру». «В Украине, в отличие от других стран постсоветского пространства, работают демократические законы. Как ни странно, главным моим гарантом был закон. Хотя на российских центральных телеканалах уже вовсю кричат: мол, нужно обменять Вороненкова на Сущенко, а если не получится — убить как Бандеру. Люди в России сошли с ума, они нездоровы», — заявил Вороненков.