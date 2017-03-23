Москва, 23 марта, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 24 марта. При этом доллар и евро опустились относительно рубля, следует из сообщения регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро и доллар

Курс доллара США снизился до 57,5228 рубля, на 11,32 копейки по сравнению с предыдущим значением. Стоимость евро составляет 62,0959 рубля, курс снизился на 17,4 копейки.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на 24 марта, составляет 59,5807 рубля, она уменьшилась на 14,06 копейки по сравнению с расчетами на 23 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, биржевые курсы доллара и евро к рублю снизились 23 марта. В 11:28 мск доллар подешевел на 22,25 копейки и составил 57,5650 рубля. Евро опустился на 30,50 копейки — до 62,0850 рубля.

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева сообщала, что вечером 23 марта пара USD/RUB может вновь начать укрепление — из-за динамики доллара США.

На эту динамику может сильно повлиять предстоящее голосование в американском конгрессе по программе Obamacare. «Если закон пройдет, спрос на американские активы резко вырастут», — сказала она.

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