Домодедово, Московская область, 23 марта, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Аэропорт «Домодедово» опроверг факт слива нефти в реку в реку Мураниху, сообщает пресс-служба Московского аэропорта «Домодедово».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

«После проверки сточных, дренажных и очистных сооружений предприятий аэропорта наши специалисты не обнаружили каких-либо утечек или нарушений. Тем не менее, на данный момент нами введен режим усиленного контроля.

Минимизация воздействия аэропорта на окружающую среду и полное соответствие всем санитарным нормам являются одними из ключевых приоритетов аэропорта Домодедово», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, утверждается, что «на территории аэропорта «Домодедово» действуют специальные нефтяные ловушки, исключающие попадание веществ на основе нефти и самой нефти в сточные воды, уходящие с территории аэродромного комплекса».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области близ аэропорта «Домодедово» в реку Мураниху слили порядка 50 тонн нефти. Длина нефтяного пятна составила около 10 километров. Существует вероятность, что нефть может попасть в реку Пахра, а из нее в Москву-реку.

Сотрудники департамента Росприроднадзора по Центральному ФО начали административное расследование по факту загрязнения пруда и реки в деревне Истомиха.