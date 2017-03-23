Ярославль, 23 марта, 2017, 13:43 — ИА Регнум. В Красноперекопском районном суде города Ярославля рассматривается дело об увольнении инвалидов, работавших на швейном предприятии ООО «Межотраслевой центр организации работ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

В поселке Волга Некоузкого района из ООО «Межотраслевой центр организации работ» уволили пять работников, являющихся инвалидами. Им были выданы заранее заполненные документы о якобы переводе из предприятия МЦОР в предприятие ООО «Меридиан». Но как выяснилось позже это были заявления о расторжении бессрочных трудовых договоров с МЦОР и приеме на работу в другое предприятие, где трудовые договора с инвалидами уже носили срочный (ограниченный по времени) характер. Документы об увольнение были подписаны 31 декабря 2016, о приеме на работу — 2 января 2017 года. Все они были заполнены одной рукой. Через месяц всем пяти работникам объявили, что они уволены на основании истечения срока трудовых договоров.

Представитель Дзержинской прокуратуры отметили, что оснований для заключения срочного трудового договора не было — функции которые выполнял работник, не изменились. Сотрудники делали ту же работу, в том же помещении и на том же оборудовании. Следовательно, оснований для заключения именно такого договора нет.

«В Ярославскую областную прокуратура обратилась депутат областной думы Елена Кузнецова. Мы провели проверку и выступили истцами в суде. Требуем признать срочные договора бессрочными. Восстановить людей на работе и выплатить им компенсацию за время вынужденного прогула», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Дзержинского района города Ярославля Алексей Инусилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего от «кадровых махинаций» руководства двух швейных предприятий пострадало 28 человек, которые лишились работы. Проверка по этим фактам продолжается.