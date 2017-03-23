Киев, 23 марта, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков (КПРФ) возможно убит в Киеве (Украина).

Kyiv.npu.gov.ua На месте покушения

В центре Киева неизвестные застрелили двоих человек. Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко, сообщает украинское издание «Вести».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2016 года Вороненков прибыл в Киев. Вместе с ним из России уехала супруга, оперная певица Мария Максакова, ранее являвшаяся депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Супруги получили украинское гражданство, более того, Вороненков дал показания генеральной прокуратуре Украины против бывшего президента страны Виктора Януковича.

В апреле 2015 года СК РФ направил в Генеральную прокуратуру запрос о привлечении Вороненкова к уголовной ответственности. По версии следствия, экс-депутат выступил организатором рейдерского захвата здания в центре столицы, владельцем которого являлась компания «Тома».

В 2011 году Денис Вороненков был избран депутатом Госдумы от Нижегородской области. Являлся членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

В 2016 году повторно пытался избраться в Госдуму от КПРФ по одномандатному округу в Нижегородской области, но проиграл выборы. В регионе он больше всего запомнился активной рекламной кампанией и сувенирными значками «Дети войны», которые раздавал пенсионерам.