Махачкала, 23 марта, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Стадион «Труд» в Махачкале будет переименован в честь двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Ранее эту идею озвучил руководитель дагестанского Минспорта Магомед Магомедов. По его словам, Дагестан для спортсменки — родной край и она часто бывает здесь.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Исинбаева

«Не вижу необходимости объяснять, почему принято решение назвать стадион ее именем. Реконструкция данного стадиона завершена, и скоро он будет носить имя прославленной олимпийской чемпионки из Дагестана», — рассказал министр.

Стадион «Труд» был реконструирован на средства Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ в 2006 — 2015 годы» и предназначен для занятий легкой и тяжелой атлетикой, теннисом, стрельбой из лука, пулевой стрельбой и игровыми видами спорта, сообщили ИА REGNUM 23 марта в Министерстве по физической культуре и спорту Дагестана.

Тем временем, в соцсетях несколько человек выразили свое недовольство решением республиканского минспорта. По их словам, есть достаточно много кандидатур, которые заслуживают, чтоб стадион был назван их именем.

Так, например, общественник Мухаммад Цези считает, что стадиону можно было дать имя одного из прославленных борцов Дагестана, Олимпийского чемпиона Владимира Юмина.

«Лучше бы его назвали в честь Юмина, который остался верен Дагестану, а Исинбаева никакого отношения к республике не имеет», — считает Мухаммад Цези. Его мнение разделили еще несколько комментаторов, которые считают, что кроме Исинбаевой есть много достойных спортсменов, имеющих право на увековечивание их имен в Дагестане.

Напомним, что Елена Исинбаева, которая родилась в Волгограде, имеет дагестанские корни. Её отец — Гаджи Исинбаев — табасаранец, уроженец селения Чувек Хивского района Дагестана. Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, установила 28 мировых рекордов. Она первая женщина, сумевшая покорить планку на высоте пять метров. В настоящее время Исинбаева является членом Международного олимпийского комитета.