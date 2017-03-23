Казань, 23 марта, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Приволжский окружной военный суд приговорил девятерых участников террористической организации «Чистопольский Джамаат» к срокам заключения от 16 до 24 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарии.

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В рамках уголовного дела расследовалось 75 фактов преступной деятельности, в том числе, создание террористического сообщества; совершение теракта; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности; незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным СУ СКР республики, группа была создана в 2007 году. Осенью 2013 года участники организовали теракт в Билярском государственном историко-археологическом и природном музее-заповеднике, дав указание установить недалеко от ограждения комплекса «Святой ключ», взрывное устройство, однако оно не сработало. Помимо этого, 30 октября 2013 года участники группировки подожгли часовню-купель у родника святого великомученика Димитрия Солунского на окраине села Ленино Новошешминского района, а в ночь на 17 ноября 2013 года — церкви в городе Чистополе и молельного дома в селе Ленино. 15 ноября 2013 года совершен террористический акт на ОАО «Нижнекамскнефтехим» в городе Нижнекамске, когда злоумышленники запустили в направлении предприятия пять самодельных реактивных снарядов осколочно-фугасного действия.

В совокупности девять членов террористической организации получили 170 лет строго режима.

Как сообщало ИА REGNUM, лидерами «Чистопольского джамаата» являлись Раис Мингалеев и Беслан Назипов, уничтоженные в ходе спецоперации в мае 2014 года. Ранее к различным срокам заключения были осуждены 13 участников группировки.