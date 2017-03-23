Гётеборг, Швеция, 23 марта, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Шпионские снимки, на которых запечатлено, как обновленную Volvo XC40 тестируют в зимних условиях, попали в сеть, об этом сообщил портал motor1.

mimikama Volvo

Несмотря на то, что у испытываемого в северной Европе автомобиля многие части были закрыты камуфляжем, можно представить, как модель будет выглядеть. Тем более, что компания Geely уже представила свой самый маленький кроссовер основанный на концепции Volvo Concept 40.1.

Однако, издание считает, что XC40 не будет копией данной концепции, так как уже заметны значительные изменения, несмотря на камуфляж. Например — исчезла чрезмерно широкая задняя стойка, которая, несмотря на то, что она весьма неплохо смотрелась в концепции, явно мешала бы обзору. Кроме этого на автомобиле вместо камер, которые сегодня разрешены только в Японии, использованы обычные боковые зеркала. Исчезли автоматически убирающиеся ручки на передних дверях, а ручки задних дверей теперь находятся на привычном месте, а не располагаются сверху над задней стойкой.

Motor24.pt Volvo XC40

По слухам, для Volvo XC40 можно будет выбрать гибридный двигатель T5 Twin, в котором стоит бензиновый двигатель объемом 1,5 л и мощностью более 180 л.с.

Сообщается, что компания может презентовать автомобиль на автосалоне во Франкфурте, который пройдет в сентябре 2017 года.

Напомним, в феврале СМИ сообщали, что компания готовит XC40 к презентации, шведская компания рассматривает новый автомобиль как ответ немецким Audi Q3, BMW X1 и Mercedes GLA. Сообщалось, что в основу автомобиля ляжет платформа CMA.