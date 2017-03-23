Чебоксары, 23 марта, 2017, 13:27 — ИА Регнум. В Чувашии принято сразу несколько кадровых решений. Изменения произошли в правительстве республики и администрации главы Чувашии. Соответствующие документы подписаны сегодня, 23 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru, Борис Филатов Замруководителя администрации главы Чувашии Николай Каргин и глава Чувашии Михаил Игнатьев

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В администрации главы Чувашии покинули должности два заместителя руководителя. Первый заместитель руководителя Лариса Арсентьева перешла работать первым заместителем министра труда и социальной защиты республики. Она сменила в этой должности Елену Сапаркину, которая в феврале была назначена детским омбудсменом Чувашии. В администрацию главы Чувашии вернулся Николай Каргин, получив пост первого замруководителя — начальника управления внутренней политики. Напомним, ранее он 11 лет работал в администрации главы Чувашии на разных должностях, в том числе помощником главы Чувашии Михаила Игнатьева, а в прошлом году возглавил новое структурное подразделение (управление муниципального контроля) в мэрии Чебоксар.

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Другой заместитель руководителя главы администрации Сергей Вязовский назначен главой Гостехнадзора Чувашии. Предыдущий руководитель ведомства Владимир Дмитриев в прошлом году стал исполнять обязанности главы администрации Чебоксарского района. Напомним, сити-менеджер района Георгий Егоров арестом в связи с возбуждением уголовного дела, почти год находился под домашним сейчас — под подпиской о невыезде.

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Также сегодня состоялось назначение министра здравоохранения Чувашии. Министерский портфель получил главный врач «Городской стоматологической поликлиники», депутат Госсовета республики Владимир Викторов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, место министра оставалось вакантным месяц: Алла Самойлова, проработав в правительстве пять лет, 22 февраля сложила полномочия министра здравоохранения. Отставке предшествовало награждение: за «многолетнюю добросовестную работу во благо» её наградили медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

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Помимо этого, стало известно о том, что уполномоченный по правам человека в Чувашии Юрий Кручинин, чьи полномочия истекают осенью 2017 года, попросился в досрочную отставку. Это место прочат главе Мининформполитики Александру Иванову, который руководит министерством 2,5 года, а ранее почти четыре года возглавлял администрацию главы Чувашии. Отметим, что на ближайшей сессии Госсовета, которую планируется провести 6 апреля, будет рассмотрен вопрос о кандидатах на пост уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам предпринимателей Чувашии.

Нового директора в скором времени может обрести КУ «Чувашупрдор» («Управление автомобильных дорог Чувашской Республики»), которое последнее время фигурировало в скандалах. Победителем кадрового конкурса признан депутат Госсовета Чувашии Роман Каляев, который работает замдиректором по производственной деятельности ООО «Чувашагрохимсервис». Распоряжение о его назначении пока не подписано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Чувашии произошла кадровая смена в транспортной отрасли. Сначала в отставку был отправлен министр транспорта Михаил Резников(7 февраля), который за свою короткую жизнь в правительстве региона (чуть более года) совершил такое карьерное падение, что вряд ли ему снилось, когда он возглавлял крупнейшее предприятие, работающее на оборонку. С должности вице-премьера он пересел в кресло министра, подвергся публичному разносу (хоть и в узких кругах), а затем уволен. Следом последовало увольнение директора «Чувашупрдора» Евгения Барсукова, в недавнем прошлом — главного наркополицейского республики. Он сменил в должности уволенного после скандала Игоря Прусакова (на тот момент являвшегося членом правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Чувашии), который попался на пьяной езде за рулём служебной машины.

В отсутствие отраслевого руководства, а также директора «Чувашавтотранса» (вакансия с конца прошлого года) забастовали и замитинговали водители. Силовики завели уголовное дело. Назначение 22 февраля на должность министра транспорта Владимира Иванова, ранее работавшего бизнес-омбудсменом Чувашии, совпало с федеральным скандалом в аэропорту Чебоксар, где спортсмену-колясочнику, чемпиону России по лёгкой атлетике пришлось спускаться с трапа самостоятельно.

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Напомним также, что 8 февраля на должность полномочного представителя Чувашии при президенте России был назначен Юрий Акиньшин, который известен тем, что был уволен в 2013 году с должности заместителя руководителя Росреестра после проверки Счётной палаты РФ, выявившей нарушения в деятельности ведомства примерно на 24 млрд рублей. После увольнения Акиньшин не работал около года, а затем стал советником министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева,которому, напомним, инкриминируют получение взятки в размере 2 млн долларов, в связи с чем президент России Владимир Путин утратил доверие к нему и уволил. Вместе с Улюкаевым в ноябре 2016 года и Акиньшин потерял должность советника.