Людиново, Калужская область, 23 марта, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Порядка 220 рабочих и служащих людиновского филиала АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в ближайшее время могут стать безработными. Об этом 23 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аппарата законодательного собрания Калужской области.

422737 Увольнение

По данным областного парламента, к депутатам обратились жители города Людиново, которые трудятся в местном филиале АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», с просьбой обеспечить бесперебойную работу предприятия и не допустить его закрытия.

Рабочие считают, что сформированный план производства позволит заводу стабильно работать только до апреля 2017 года и сотрудники предприятия находятся под угрозой увольнения по сокращению штатов. В 2016 году с завода уже уволили 106 работников.

Депутаты заксобрания подготовили обращение на имя президента открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олега Белозерова с просьбой не закрывать филиал АО «Калужский завод «Ремпутьмаш"в Людиново и разобраться в ситуации."Закрытие Людиновского филиала АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» приведёт не только к увеличению безработицы, но и вызовет социальную напряженность, а также даст толчок к оттоку высококвалифицированных производственных кадров из города. Учитывая важную роль продукции Людиновского филиала АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в деятельности ОАО «Российские железные дороги» по осуществлению эффективной и надёжной транспортировки грузов и в целях недопущения прекращения деятельности Людиновского филиала АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», обеспечивающего рабочими местами жителей города Людиново, законодательное собрание Калужской области обращается с просьбой о скорейшем содействии в обеспечении долговременными крупными заказами Людиновский филиал, сохранив его технический потенциал», — гласит документ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 300 рабочих «Кировского завода» Калужской области вышли на митинг. Возмущение вызвала трехмесячная задержка выплат заработной платы, а также неясные перспективы завода. Митинг прошел без представителей СМИ и общественности, так как их не пустили на предприятие.

Свои претензии митингующие адресовали владельцу «Кировского завода» Анатолию Яковлеву («Санто-Холдинг»). Недовольство рабочих также вызывает сокращение объема выпускаемой предприятием продукции и маленький размер зарплат.