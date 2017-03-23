Калуга, 23 марта, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Реформирование органов наркоконтроля в Калужской области привело к осложнению ситуации с выявлением и профилактикой преступлений, связанных с незаконным оборотов наркотических средств. Об этом на заседании региональной антинаркотической комиссии заявил заместитель начальника управления-начальник полиции УМВД России по Калужской области Олег Стефанков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Andres Rodriguez Наркотики

По словам Стефанкова, слияние регионального управлениям Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков с системой областного управления МВД негативно сказалось на работе по предотвращению преступлений, что подтверждается сравнением статистических данных за конец 2016 и начало 2017 годов. Это подтверждают последние задержания преступных групп, которые занимались сбытом героина, а также изъятие крупных партий наркотиков. Сейчас органам наркоконтроля региона приходится наверстывать упущенное, отметили на заседании.

В районах области наиболее сложная наркообстановка отмечается в Калуге, Обнинске и в Боровском районе.

Тем не менее, в 2016 году правоохранительными органами области выявлено 985 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 22% меньше, чем за предыдущий период. Пресечена деятельность 17 наркопритонов, перекрыто 2 контрабандных канала, раскрыто 5 преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Раскрываемость наркопреступлений в 2016 году составила 50,4% (а в 2015 году — 53,1%).

Пресечена незаконная деятельность 407 лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. 68 из них являются гражданами иных государств (30 граждан Украины, 23 гражданина Таджикистана, 9 — Узбекистана, 3 — Белоруссии и по 1 гражданину Грузии, Армении и Молдовы). Выявлено 797 административных правонарушений, к административной ответственности привлечено 769 лиц. Осуждены 383 человека. К лишению свободы приговорены 253 преступника.

Напомним, на учете в калужском областном наркологическом диспансере с диагнозом «наркомания» состоит 1447 человек. Общая заболеваемость наркоманией в регионе в 2016 году составила 226,3 человек на 100 тысяч населения, что меньше аналогичного показателя 2015 года (340,6 человек). Впрочем, как считают специалисты, это уменьшение не является показателем улучшения наркоситуации, а связано лишь с изменением нормативно-правовых актов, регулирующих порядок диспансерного наблюдения лиц, состоящих на учете с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями». Результатом изменений стало сокращение в 2016 году сроков диспансерного наблюдения и снятие с учета значительного числа наркозависмых.