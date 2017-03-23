Рейтинг любви русского интернета к автобрендам
Москва, 23 марта, 2017, 18:15 — ИА Регнум. 22 марта опубликвоан Рейтинг автомобильных брендов в русскоязычных социальных медиа. Исследование проведено аналитическим центром Brand Analytics в феврале 2017 года. Рейтинг основан на интегральном индексе, учитывающем внимание и лояльность к бренду, а также вовлеченность русскоязычных пользователей соцмедиа в обсуждение бренда. Данное исследование впервые дает комплексное представление об интересе к продукции каждого из авто производителей и восприятии бренда непосредственно пользователями.
Для расчёта февральского рейтинга были обработаны более 977 млн русскоязычных сообщений, опубликованных за месяц в социальных медиа. Обсуждению автобрендов оказались посвящены из них чуть более 5 млн, которые и были проанализированы в ходе исследования. Исключив спам и другие нерелевантные сообщения о продаже, ДТП и самоцитирование, для анализа и расчета индексов в рейтинге задействовали 2,7 млн релевантных сообщений, посвященных обсуждению и сравнению моделей, выбору нового автомобиля и опыту эксплуатации.
Оценивая объем интереса к автомобильной тематике, можно сделать важный вывод — пользователи социальных сетей обсуждают автомобили в три раза больше, чем всю российскую банковскую систему. Данная тематика оказалась чрезвычайно популярной и значимой для брендов и пользователей.
Рейтинг автомобильных брендов в русскоязычных соцмедиа, февраль 2017
№
Внимание
Лояльность
Вовлеченность
Total
Index
Количество
Index
Количество
Index
Количество
Index
1
235 296
100
0,7
30
7 626 089
97
227
2
214 918
91
0,8
35
7 897 752
100
226
3
167 404
71
0,9
38
3 835 489
49
158
4
71 022
30
1,5
64
1 460 159
18
112
5
66 742
28
1,5
63
1 192 807
15
106
6
97 347
41
0,9
38
1 936 566
25
104
7
6716
3
2,3
99
13 768
0
102
8
44 550
19
1,6
70
849 031
11
100
9
88 279
38
0,8
34
2 058 247
26
98
10
4990
2
2,2
94
143 666
2
98
11
5159
2
2,2
94
34 412
0
96
12
91 576
39
1,0
42
1 141 520
14
95
13
80 723
34
0,9
38
1 762 925
22
94
14
56 223
24
1,4
60
787 355
10
94
15
49 845
21
1,5
65
382 544
5
91
16
68 430
29
0,7
29
2 556 103
32
90
17
70 396
30
0,8
34
1 870 805
24
88
18
60 587
26
1,2
53
323 083
4
83
19
41 968
18
1,3
53
799 251
10
81
20
44 714
19
1,3
57
378 489
5
81
21
41 897
18
1,2
50
695 902
9
77
22
11 460
5
1,5
65
514 694
7
77
23
814
0
1,7
75
8331
0
75
24
26 377
11
1,2
50
952 345
12
73
25
27 812
12
1,3
57
283 551
4
73
26
9387
4
1,5
65
48 951
1
70
27
1827
1
1,6
68
17 009
0
69
28
68 205
29
0,6
26
768 128
10
65
29
13 253
6
1,3
55
273 973
3
64
30
5728
2
1,4
60
21 135
0
62
31
28 208
12
1,1
46
282 671
4
62
32
51 355
22
0,6
27
902 636
11
60
33
39 315
17
0,4
17
1 948 650
25
59
34
12 083
5
1,1
47
288 626
4
56
35
25 327
11
0,9
38
579 827
7
56
36
3275
1
1,3
54
33 023
0
55
37
20 466
9
1,0
42
192 566
2
53
38
12 354
5
1,0
42
112 647
1
48
39
13 798
6
0,9
38
70 660
1
45
40
9493
4
0,9
37
172 615
2
43
41
4273
2
0,8
35
45 199
1
38
42
3999
2
0,8
36
29 825
0
38
43
9916
4
0,7
28
345 103
4
36
44
14 419
6
0,6
25
262 693
3
34
45
6985
3
0,5
21
122 615
2
26
Комплексное представление Топ-10 автомобильных брендов в социальных медиа по индексам внимания, лояльности и вовлеченности актуализировано на пузырьковой диаграмме ниже, где вовлеченность и лояльность расположены по осям, а объем внимания — размер пузырька.
Краткое описание методологии исследования:
- Релевантными сообщениями в рамках данного исследования являются содержательные обсуждения моделей, вопросы выбора автомобиля, советы, сравнение с конкурентами и потребительский опыт пользователей.
- Нерелевантными для исследования являются спам-сообщения, объявления о продаже, сообщения о ДТП и самоцитирование.
- Рейтинг строится на основании интегрального индекса (Total Index). Интегральный индекс является суммой трёх индексов (до их округления): индекса внимания, индекса лояльности и индекса вовлеченности.
- Индекс внимания — нормированное по 100-бальной шкале среди брендов, участвующих в рейтинге, общее число упоминаний каждого бренда.
- Индекс лояльности — нормированная по 100-бальной шкале среди брендов, участвующих в рейтинге, величина лояльности, являющаяся отношением числа позитивных упоминаний к числу негативных.
- Индекс вовлеченности — нормированная по 100-бальной шкале среди брендов, участвующих в рейтинге, величина вовлеченности, являющаяся суммой всех реакций пользователей (лайки, репосты, комментарии) на обсуждение каждого из брендов.
Источниками данных для анализа выступили публичные русскоязычные сообщения в социальных медиа: ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, Мой Мир, МирТесен, а также форумы и сайты отзывов.
Январский рейтинг автомобильных брендов был представлен и обсужден на бизнес-завтраке для представителей автомобильных брендов, агентств и исследовательских компаний, работающих с автомобильной индустрией.
Если сравнивать итоги февраля с январскими результатами, то перемены начинаются уже с первой позиции. Mercedes догнал и перегнал победителя январского рейтинга — BMW. В этом лидеру немецкого автопрома помогли сразу несколько факторов, ключевыми из которых являются рост активности популярных Instagram и Youtube-блогеров, желающих ассоциировать себя с немецкой маркой, а также обсуждение информационных поводов, самый интересный из которых — перспектива строительства завода немецкого автогиганта в непосредственной близости от Москвы. Возвращаясь к блогерам, отметим примечательный факт — показатель вовлеченности по отношению к публикациям в Instagram с упоминанием Mercedes в 5 раз выше, чем к упоминаниям того же бренда на других соцмедийных площадках.
Наибольший рост продемонстрировала Lada — c 29 места в январе поднявшись на 5 место в феврале. Почти 10% от общего объема сообщений с упоминанием Lada в феврале связано с вирусным распространением пользовательского видео о модели Лада Веста. Старт продаж Лада Веста в Германии также вызвал интерес — около 5% обсуждений посвящено этой новости.
Второй лидер роста — Geely. Более 46% упоминаний бренда связано с обсуждением анонса бизнес-седана EmgrandGT. Это обеспечило марке попадание в Топ-10 на 7 позицию.
Справка ИА REGNUM:
Brand Analytics — аналитический центр и разработчик лидирующей системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, победитель конкурса аналитических систем 2016 года, организованного Аналитическим центром при Правительстве РФ, лидер по качеству среди систем мониторинга соцмедиа согласно рейтингу AdIndex 2016.