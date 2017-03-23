Москва, 23 марта, 2017, 18:15 — ИА Регнум. 22 марта опубликвоан Рейтинг автомобильных брендов в русскоязычных социальных медиа. Исследование проведено аналитическим центром Brand Analytics в феврале 2017 года. Рейтинг основан на интегральном индексе, учитывающем внимание и лояльность к бренду, а также вовлеченность русскоязычных пользователей соцмедиа в обсуждение бренда. Данное исследование впервые дает комплексное представление об интересе к продукции каждого из авто производителей и восприятии бренда непосредственно пользователями.

Vladinvestcorp.ru Рейтинг

Для расчёта февральского рейтинга были обработаны более 977 млн русскоязычных сообщений, опубликованных за месяц в социальных медиа. Обсуждению автобрендов оказались посвящены из них чуть более 5 млн, которые и были проанализированы в ходе исследования. Исключив спам и другие нерелевантные сообщения о продаже, ДТП и самоцитирование, для анализа и расчета индексов в рейтинге задействовали 2,7 млн релевантных сообщений, посвященных обсуждению и сравнению моделей, выбору нового автомобиля и опыту эксплуатации.

Оценивая объем интереса к автомобильной тематике, можно сделать важный вывод — пользователи социальных сетей обсуждают автомобили в три раза больше, чем всю российскую банковскую систему. Данная тематика оказалась чрезвычайно популярной и значимой для брендов и пользователей.

Рейтинг автомобильных брендов в русскоязычных соцмедиа, февраль 2017

№

Внимание

Лояльность

Вовлеченность

Total

Index

Количество

Index

Количество

Index

Количество

Index

1

235 296

100

0,7

30

7 626 089

97

227

2

214 918

91

0,8

35

7 897 752

100

226

3

167 404

71

0,9

38

3 835 489

49

158

4

71 022

30

1,5

64

1 460 159

18

112

5

66 742

28

1,5

63

1 192 807

15

106

6

97 347

41

0,9

38

1 936 566

25

104

7

6716

3

2,3

99

13 768

0

102

8

44 550

19

1,6

70

849 031

11

100

9

88 279

38

0,8

34

2 058 247

26

98

10

4990

2

2,2

94

143 666

2

98

11

5159

2

2,2

94

34 412

0

96

12

91 576

39

1,0

42

1 141 520

14

95

13

80 723

34

0,9

38

1 762 925

22

94

14

56 223

24

1,4

60

787 355

10

94

15

49 845

21

1,5

65

382 544

5

91

16

68 430

29

0,7

29

2 556 103

32

90

17

70 396

30

0,8

34

1 870 805

24

88

18

60 587

26

1,2

53

323 083

4

83

19

41 968

18

1,3

53

799 251

10

81

20

44 714

19

1,3

57

378 489

5

81

21

41 897

18

1,2

50

695 902

9

77

22

11 460

5

1,5

65

514 694

7

77

23

814

0

1,7

75

8331

0

75

24

26 377

11

1,2

50

952 345

12

73

25

27 812

12

1,3

57

283 551

4

73

26

9387

4

1,5

65

48 951

1

70

27

1827

1

1,6

68

17 009

0

69

28

68 205

29

0,6

26

768 128

10

65

29

13 253

6

1,3

55

273 973

3

64

30

5728

2

1,4

60

21 135

0

62

31

28 208

12

1,1

46

282 671

4

62

32

51 355

22

0,6

27

902 636

11

60

33

39 315

17

0,4

17

1 948 650

25

59

34

12 083

5

1,1

47

288 626

4

56

35

25 327

11

0,9

38

579 827

7

56

36

3275

1

1,3

54

33 023

0

55

37

20 466

9

1,0

42

192 566

2

53

38

12 354

5

1,0

42

112 647

1

48

39

13 798

6

0,9

38

70 660

1

45

40

9493

4

0,9

37

172 615

2

43

41

4273

2

0,8

35

45 199

1

38

42

3999

2

0,8

36

29 825

0

38

43

9916

4

0,7

28

345 103

4

36

44

14 419

6

0,6

25

262 693

3

34

45

6985

3

0,5

21

122 615

2

26

Комплексное представление Топ-10 автомобильных брендов в социальных медиа по индексам внимания, лояльности и вовлеченности актуализировано на пузырьковой диаграмме ниже, где вовлеченность и лояльность расположены по осям, а объем внимания — размер пузырька.

Brand Analytics Топ-10 февральского рейтинга автомобильных брендов в русскоязычных соцмедиа

Краткое описание методологии исследования:

Релевантными сообщениями в рамках данного исследования являются содержательные обсуждения моделей, вопросы выбора автомобиля, советы, сравнение с конкурентами и потребительский опыт пользователей.

Нерелевантными для исследования являются спам-сообщения, объявления о продаже, сообщения о ДТП и самоцитирование.

Рейтинг строится на основании интегрального индекса (Total Index). Интегральный индекс является суммой трёх индексов (до их округления): индекса внимания, индекса лояльности и индекса вовлеченности.

Индекс внимания — нормированное по 100-бальной шкале среди брендов, участвующих в рейтинге, общее число упоминаний каждого бренда.

Индекс лояльности — нормированная по 100-бальной шкале среди брендов, участвующих в рейтинге, величина лояльности, являющаяся отношением числа позитивных упоминаний к числу негативных.

Индекс вовлеченности — нормированная по 100-бальной шкале среди брендов, участвующих в рейтинге, величина вовлеченности, являющаяся суммой всех реакций пользователей (лайки, репосты, комментарии) на обсуждение каждого из брендов.

Источниками данных для анализа выступили публичные русскоязычные сообщения в социальных медиа: ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, Мой Мир, МирТесен, а также форумы и сайты отзывов.

Январский рейтинг автомобильных брендов был представлен и обсужден на бизнес-завтраке для представителей автомобильных брендов, агентств и исследовательских компаний, работающих с автомобильной индустрией.

Если сравнивать итоги февраля с январскими результатами, то перемены начинаются уже с первой позиции. Mercedes догнал и перегнал победителя январского рейтинга — BMW. В этом лидеру немецкого автопрома помогли сразу несколько факторов, ключевыми из которых являются рост активности популярных Instagram и Youtube-блогеров, желающих ассоциировать себя с немецкой маркой, а также обсуждение информационных поводов, самый интересный из которых — перспектива строительства завода немецкого автогиганта в непосредственной близости от Москвы. Возвращаясь к блогерам, отметим примечательный факт — показатель вовлеченности по отношению к публикациям в Instagram с упоминанием Mercedes в 5 раз выше, чем к упоминаниям того же бренда на других соцмедийных площадках.

Наибольший рост продемонстрировала Lada — c 29 места в январе поднявшись на 5 место в феврале. Почти 10% от общего объема сообщений с упоминанием Lada в феврале связано с вирусным распространением пользовательского видео о модели Лада Веста. Старт продаж Лада Веста в Германии также вызвал интерес — около 5% обсуждений посвящено этой новости.

Второй лидер роста — Geely. Более 46% упоминаний бренда связано с обсуждением анонса бизнес-седана EmgrandGT. Это обеспечило марке попадание в Топ-10 на 7 позицию.

Справка ИА REGNUM:

Brand Analytics — аналитический центр и разработчик лидирующей системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, победитель конкурса аналитических систем 2016 года, организованного Аналитическим центром при Правительстве РФ, лидер по качеству среди систем мониторинга соцмедиа согласно рейтингу AdIndex 2016.