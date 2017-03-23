Домодедово, Московская область, 23 марта, 2017, 12:39 — ИА Регнум. В Московской области сотрудники департамента Росприроднадзора по Центральному ФО начали административное расследование по факту загрязнения пруда и реки в деревне Истомиха городского округа Домодедово, сообщили в областном Минэкологии.

Alaska Resources Library Загрязненные при разливе нефти камни

Выехавшие на место инспекторы эконадзора установили, что сброс произошел с территории аэропорта «Домодедово».

По предварительной информации, «виновниками загрязнения являются две компании, работающие в аэропорту «Домодедово», говорится в официальном сообщении министерства.

Загрязненными оказались не только пруд, но также несколько ручьев и река Мураниха.

В настоящее время в акватории пруда установлены боны для сбора нефтепродуктов.

Создана рабочая группа по ликвидации последствий сброса. Будут взяты пробы воды из пруда и близлежащих водоемов для лабораторного анализа и расчета ущерба, нанесенного окружающей среде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области близ аэропорта «Домодедово» в реку Мураниху слили порядка 50 тонн нефти. Длина нефтяного пятна составила около 10 километров. Существует вероятность, что нефть может попасть в реку Пахра, а из нее в Москву-реку.