Тутаев, Ярославская область, 23 марта, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Управляющая компания «РЭУ» города Тутаев Ярославской области в одностороннем порядке разорвала договор и отказалась обслуживать 20 домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жители домов.

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Жильцы дома 39 по улице Пролетарская пожаловались в свою управляющей компанию, что дворники плохо убирают их двор. И с удивлением узнали, что управляющая компания «РЭУ» отказалась обслуживать их дом и разорвала договор в одностороннем порядке еще неделю назад, но предложила заключить новый — непосредственного управления. Пока люди разбирались с этим предложением, случилась авария.

«У нас в доме несколько часов хлестала горячая вода, затопило весь подвал, но аварийная служба «РЭУ» отказывалась выезжать. Взамен приехали сантехники из «Ярославской генерирующей компании» и отключили не только воду, но и отопление», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Нина Тараканова.

Как пояснил директор УК «РЭУ» Александр Кринкин, его организация с 1 марта отказалась обслуживать 20 таких домов.

«Сборы с них очень маленькие, а расходы большие. Нам их обслуживать невыгодно. Поэтому мы предложили перейти на другую форму обслуживания — непосредственное управление. То есть, сколько денег есть — на такую сумму услуги и произведём. Мы имеем право разрывать договора в одностороннем порядке. Один дом уже наши условия принял с остальными ведутся переговоры», — сказал ИА REGNUM Александр Кринкин.

Как сообщили в администрации города, в договорах между домами и УК есть пункт о разрыве договора. Насколько действия компании были законны, может разобраться прокуратура, если жильцы туда обратятся.

«Жильцы домов вправе сменить форму управления на непосредственную, создать ТСЖ, обратится в другие управляющие компании. Аварию в доме 39 сегодня устранят и людям отопление вернут. А принимать ли условия УК «РЭУ» и заключать с ними договор — люди сегодня сами решат на собрании», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации Тутаевского района Андрей Якубов.

Это не единственный случай в Ярославской области отказа управляющих компаний от нерентабельных домов. В каких-то случаях такие дома берут муниципальные управляющие компании по решению местных органов власти, однако не везде такие компании есть. Единого способа решения проблемы пока нет.