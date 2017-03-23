Москва, 4 января, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Фигуристка Елизавета Туктамышева планирует принять участие в чемпионате России по прыжкам. Об этом 4 января сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Александр Вильф/ РИА Новости Фигуристка Елизавета Туктамышева

«Она планирует выступать именно в качестве участницы чемпионата. Сейчас она участвует в шоу, а до этого посещала тренировки. Тройной аксель пока не пробовали, но задумки есть. Лиза постарается стать украшением турнира», — приводит слова Мишина ТАСС.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 22 января в Москве. 27-летняя Туктамышева пропускает сезон 2023/24.

Туктамышева является чемпионкой мира по фигурному катанию (2015), чемпионкой Европы (2015), серебряным призёром чемпионата мира (2021), бронзовым призёром чемпионата Европы (2013), победительницей финала серии Гран-при сезона 2014/15.

В октябре 2023 года Туктамышева сообщила, что приостанавливает спортивную карьеру по личным причинам. Фигуристка заявила, что хочет больше времени проводить с близкими, отдыхать, учиться и заниматься благотворительностью.

В ноябре были опубликованы несколько фотографий фигуристки в белом платье. Позднее она заявила журналистам, что это не означает её подготовки к свадьбе, и отметила, что ей просто понравилось платье.