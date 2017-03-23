Луганск, 23 марта, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Взрыв крупнейшего склада на Украине в Балаклее — дело рук ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает Луганский информационный центр.

Niklas Freidwall Взрыв

По его словам, украинские военнослужащие намеренно взорвали склад, чтобы скрыть факты масштабных краж боеприпасов перед командованием ВСУ. На днях на склад должен был прибыть заместитель министра обороны Украины по вооружению генерал Игорь Павловский, уточнил подполковник.

Ранее Марочко заявлял о многократных случаях краж и продажи боеприпасов и оружия военнослужащими Украины. В частности, подполковник сообщал о кражах мин и взрывных устройств для оборудования укрепрайонов, боеприпасов 1-го гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 54-й бригады и подразделений 59-й бригады ВСУ, а также о более 50 возбужденных уголовных делах по фактам кражи и продажи имущества Министерства обороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие отмечают крайне низкую дисциплину в рядах украинской армии. Это проявляется как в кражах имущества и распитии спиртных напитков солдатами, так и в дезертирстве и самоубийствах.

Бывший помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов заявлял, что разложение в украинской армии приобрело «неконтролируемый масштаб», а подполковник Андрей Марочко говорил о «крайне низком морально-психологическом состоянии» солдат ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался после взрыва. Утром 23 марта в Государственной службе Украины по ЧС сообщили, что взрывы разной интенсивности на складе продолжаются.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что, по предварительным данным, причиной детонации боеприпасов стала диверсия.