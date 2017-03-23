Новосибирск, 23 марта, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Новосибирская областная клиническая больница (ГБУЗ Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница») подала иск в суд о защите деловой репутации и компенсации морального вреда на группу «АСТ-54».

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Поводом для иска в суд послужила информация, которая 16 декабря 2016 года была опубликована в этой группе в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте ООО «Автомобильная скорая техпомощь-54». В размещенной информации, в частности, указывалось на грубое отношение и «беспредел» в отношении подростка со стороны медицинского персонала. В медучреждении заявляют, что эта информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию учреждения.

Следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области по итогам публикации организовало доследственную проверку в ожоговом отделении больницы. Каких-либо нарушений в действиях сотрудников ГБУЗ Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» в отношении несовершеннолетнего пациента ожогового отделения обнаружено не было. Но в больнице утверждают, что порочащие обвинения в адрес персонала отделения нанесли оскорбление как руководству учреждения и подразделения, так и каждому сотруднику отделения лично.

Как сообщили ИА REGNUM в Кировском районном суде города Новосибирска, куда поступил иск от медучреждения, истец просит обязать ответчика ООО «Автомобильная скорая техпомощь-54» опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца, путем опубликования опровержения тем же способом, которым были распространены сведения.

Судебное заседание по гражданскому делу назначено на 13 апреля 2017 года.