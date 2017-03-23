Минск, 23 марта, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Белоруссия начинает замещать недополученную российскую нефть иранской. В страну уже к концу этой недели поступит первое черное золото из Ирана. Так, в среду, 22 марта, в порт Одессы прибыл танкер. Об этом журналистам сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриба.

Нефтяная скважина

Таким образом, до 26 марта осуществится первая поставка иранского черного золота для Белоруссии. Нефть будет поставлена на Мозырский НПЗ.

Напомним, что Beloil Polska, экспортное подразделение государственной «Белоруснефти», в середине февраля 2017 года заключила соглашение о покупке 80 тыс. тонн нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Это стало первой сделкой между Белоруссией и Ираном по поставкам этого вида энергоносителей. Изначально предполагалось, что иранская нефть будет доставлена в порт Одессы в Черном море, а затем попадет в Белоруссию по железной дороге.

Причем Минск начал вести переговоры о закупках иранской нефти еще в октябре 2016 года, об этом говорил президент республики Александр Лукашенко. Он также не исключал, что ИРИ может быть предложен вариант с предоставлением мощностей белорусских нефтеперерабатывающих заводов для переработки его нефти.

К такой мере белорусское руководство прибегло в связи с энергетическим спором с Россией. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сначала между двумя странами произошел газовый спор. Минск посчитал, что российский газ обходится стране слишком дорого, поэтому стал в одностороннем порядке платить за голубое топливо меньше. В результате накопился многомиллионный долг, который к марту 2017 году исчисляется $600 млн.

Москва со своей стороны требовала оплату долга, указывая на то, что белорусская сторона стала платить за газ меньше, несмотря на имеющиеся контракты. В качестве стимуляции Россия в начале этого года приняла решение более чем на треть сократить поставки беспошлинной нефти в республику.

В ходе своей пресс-конференции 3 февраля Лукашенко заявил, что Белоруссия сможет обойтись без российской нефти и не намерена жертвовать свободой и независимостью. Меру российской стороны по сокращению объемов поставок нефти глава республики назвал «хватанием за горло». По его словам, без нефти из РФ Белоруссия сможет обойтись, как бы тяжело ей ни пришлось. Лукашенко отмечал, что нельзя сравнивать независимость и «российскую, иранскую, азербайджанскую и американскую нефть».

«Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают», — подчеркнул белорусский лидер.

В связи с ограничением поставок нефти из России Александр Лукашенко также поручал найти альтернативного поставщика. Причем, по его словам, такой вариант существует и обсуждался еще с конца 2016 года.

В то же время в интервью ИА REGNUM руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник говорил, что Белоруссия уже не в первый раз пытается найти альтернативу российской нефти. Однако, учитывая, что все нефтяные проблемы республики связаны с газовым долгом, то решение этой проблемы очевидно: стороны должны искать компромисс, а для этого у Минска есть все возможности.

Напомним, что после того как в конце 2009-го — начале 2010 года Белоруссия вступила в конфликт с Россией по поводу нефтяных пошлин, Минск решил закупать нефть в Венесуэле. Дело в том, что, по мнению белорусской стороны, таможенные сборы со стороны России должны были быть полностью отменены, а Москва настаивала на их уплате. В итоге в мае 2010 года Белоруссия импортировал 79,8 тыс. тонн нефти, цена вопроса составила $656 за тонну. А стоимость нефти, закупленной Белоруссией в России, составила $398 за тонну, что более чем в полтора раза дешевле по сравнению с венесуэльской. Минск прекратил закупку энергоносителя из латиноамериканской страны в 2012 году.

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Во вторник, 21 марта, стало известно, что белорусская правительственная делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко находится в Москве с целью переговоров по спорным вопросам нефти и газа. Стороны планируют разрешить все энергетические проблемы до конца марта этого года.

И все же глава Белоруссии хочет, чтобы его страна как можно меньше зависела от российской нефти, несмотря на конфликт, который инициировал сам же Минск. Во время своей рабочей поездки по Могилевской области в начале этой недели Лукашенко заявил, что белорусские ученые должны изобрести какой-либо новый источник энергии, чтобы в Минске «на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа».