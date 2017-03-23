Донецк, 23 марта, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В результате обстрела украинской артиллерией за прошедшие сутки ранен один военнослужащий ЛНР, восемь домов повреждено в Донецке, сообщают донецкие и луганские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нарушение режима тишины

По данным Народной милиции ЛНР, за прошедшие сутки ВСУ шесть раз нарушили режим тишины, в Веселогоровке ранен один солдат Народной милиции. Украинские силовики обстреляли следующие населенные пункты: села Лозовое, Калиново, Веселогоровка, Пришиб, Хорошее, Петровеньки. Обстрелы велись минами 120-мм калибра, из вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, стрелкового оружия.

Также неизвестные взорвали опору высоковольтной линии в поселке Челюскинец Лутугинского района. Подача электричества в населенные пункты продолжается в обычном режиме.

Согласно сообщению Министерства обороны ДНР, за прошедшие сутки украинские силовики выпустили 337 артиллерийских и танковых снарядов и мин. Под огнем оказались окрестности столичного аэропорта, поселки Трудовские на западе Донецка, Зайцево, Доломитное, Гольмовский под Горловкой, Крутая Балка, Красный Партизан под Ясиноватой, села Яковлевка, Спартак Ясиноватского района, Октябрь и Коминтерново Новоазовского района.

В результате обстрела в Донецке было также повреждено семь домов и центр первичной медико-санитарной помощи. От обстрелов никто не пострадал.

По данным другой стороны, один военнослужащий ВСУ погиб, еще один ранен. «Штаб АТО» зафиксировал 84 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Чермалыка, Марьинки. Около Водяного украинские силовики зафиксировали обстрелы позиций морских пехотинцев.

На Донецком и Луганском направлении, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Луганского, Зайцево, Троицкого, Верхнеторецкого, Станицы Луганской, Крымского. Также была обстреляна Новозвановка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Начавшиеся после этого репрессии против русскоговорящего населения Украины привели к референдуму сначала в Крыму о присоединении к России, потом в Донбассе о самоопределении новых республик. В ответ Украина объявила «антитеррористическую операцию» против собственного населения.