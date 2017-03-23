Калининград, 23 марта, 2017, 11:53 — ИА Регнум. В Калининграде к четырём годам лишения свободы приговорён лжесотрудник ФСБ Алишер Ахмадилиев, пытавшийся похитить у гражданина свыше 2,5 млн рублей. Как сообщили сегодня, 23 марта, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ, у преступника была изъята форменная одежда, которую он использовал в процессе своей противоправной деятельности.

Стоп-кадр оперативной съёмки Момент задержания лжесотрудника ФСБ в Калининграде

«Правонарушитель, сообщая заведомо ложные сведения о своей работе в УФСБ России по Калининградской области, за денежное вознаграждение обязался оказывать содействие калининградцам в предотвращении возможных последствий привлечения к ответственности за нарушения миграционного законодательства», — уточнили в ведомстве.

На кадрах задержания осенью 2016 года видно, как оперативники достают из салона машины марки Chevrolet форменную рубашку с погонами майора ФСБ. Лжеэфэсбэшник был задержан с поличным в центре города напротив Дома Советов на улице Зарайской.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере». Суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием форменной одежды ФСБ, тем самым, по мнению суда, преступник «создал условия по дискредитации деятельности органов безопасности в глазах общественности».

Отбывать наказания Ахмадилиев станет в исправительной колонии общего режима.