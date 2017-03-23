Москва, 23 марта, 2017, 12:24 — ИА Регнум. 22 марта, компания BrandAnalytics опубликовала рейтинг, в котором автомобильные бренды размещены с учетом их представленности, вовлеченности и лояльности в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, Google+, Мой Мир, МирТесен и на сайтах отзывов, форумах. Как говорят в компании, это исследование позволяет объективно и комплексно подойти к вопросу оценки восприятия бренда именно пользователями.

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В опубликованном рейтинге автомобильных брендов в соц. медиа произошли перемены. Борьба за первое место развернулась среди двух премиум-брендов из Германии, а на третьем месте оказалась Тойота, скинувшая еще одного представителя «большой немецкой тройки» на шестое место.

Итак, что произошло со времени прошлой публикации ИА REGNUM, в которой все три первых места были заняты немецкими премиум-брендами — БМВ, Мерседес и Ауди?

В рейтинге за февраль 2017 года изменения поражают не только на верхних строчках, но и в середине рейтинга, а также среди брендов аутсайдеров.

BrandAnalytics Топ-10 автомобильных брендов по симпатиям пользователей социальных сетей

Мерседес оттеснил БМВ с первого места на второе, а на третьей позиции обосновалась Тойота, отвоевав это место у Ауди, которая оказалась на шестой строчке, пропустив вперед: Фольксваген и Ладу. Отечественный брендуже отмечался в прошлом исследовании вместе с УАЗом, занимая не лучшее 29 место. А ульяновский бренд внедорожников, активно модернизирующий производство, не смотря на это откатился на 28 место.

Заметный рост тотального индекса продемонстрировали и в китайском Джилли. Бренд освободил двадцать восьмую строчку для УАЗа, переместившись на седьмую позицию, которую раньше занимал корейский Хёндэ.

С прошлым рейтингом и инструментами подсчета вы можете ознакомиться в публикации: «BMW возглавил рейтинг автомобильных брендов в социальных сетях». Именно в прошлом исследовании первые три места занимала «большая немецкая тройка». Как распределятся места в ТОПе марта станет известно в апреле.