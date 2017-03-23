Брюссель, 23 марта, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Оргкомитет международного конкурса «Евровидение» может предложить Первому каналу «нестандартную схему», по которой российская певица Юлия Самойлова сможет принять участие в шоу. Об этом Life.ru рассказал источник в Европейском вещательном союзе (EBU).

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«Суть нового варианта участия российской певицы заключается в трансляции ее выступления во время шоу — в записанном варианте, — говорит источник, знакомый с ситуацией. — В этом случае законы Украины нарушены не будут — пересекать границу россиянка не будет».

По его словам, в Европейском вещательном союзе считают «допустимым» данный вариант, так как он не нарушает законы «Евровидения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певица Юлия Самойлова должна была представлять РФ на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Однако 22 марта СБУ объявила о запрете на въезд в страну российской певице, давшей концерт в Крыму в 2015 г.

В связи с этим руководство российских СМИ приняло решение вообще отказаться от трансляции международного конкурса.

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