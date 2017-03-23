Москва, 23 марта, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по финрынку намерен поддержать представление президента РФ Владимира Путина кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Банка России. Об этом корреспонденту 23 марта заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Встреча с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной

По словам Аксакова, комитет пока не получил необходимых документов по кандидатуре Набиуллиной, и решение по срокам ее рассмотрения будет принято в течение двух недель.

«Допускаю, что комитет рассмотрит этот вопрос в апреле, но это может произойти и в мае, с учетом графика Госдумы и графика самой Набиуллиной. По регламенту это возможно и до середины июня», — сказал он. Аксаков выразил уверенность, что комитет примет положительное решение и поддержит внесенную президентом кандидатуру. » Не сомневаюсь в этом», — сказал он.

Набиуллина проделала титаническую работу за короткий срок, ЦБ стал институтом, который обеспечивает развитие финансовой системы и в целом экономики, отметил парламентарий. «Я считаю, что Набиуллина взяла на себя, самое главное, тяжелый труд наведения порядка на банковском рынке и добилась того, что был создан мегарегулятор в довольно короткие сроки. Дискуссии шли 10 лет, а мегарегулятор был создан в течение месяцев с ее приходом», — отметил он.

«За короткие сроки работа мегарегулятора была налажена, когда вели санкции против страны, была создана система платежных карт в очень короткие сроки, и сейчас уже по ходу принципиально меняется формат регулирования рынка, вводится пропорциональное регулирование рынка, вводится новый механизм оздоровления кредитных организаций — такая тектоническая работа и титаническая работа», — сказал депутат.

Банк России представляет собой эффективный и авторитетный институт, который обеспечивает стабильность финансовой системы и уверенность всех участников рынка, что все находится в надежных руках, под контролем, и осуществляется по понятным правилам, добавил глава комитета.

По мнению Аксакова, наделение ЦБ все новыми полномочиями связано с эффективностью его деятельности.

«ЦБ уже отбивается от дополнительных полномочий — когда видят, что институт работает достаточно эффективно, появляются новые и появляются новые попытки навесить все новые и новые полномочия. С другой стороны, если посмотреть роль ФРС США и роль ЦБ в предыдущие периоды, Банк России является авторитетным институтом, которые способен обеспечивать управляемость ситуации, с другой стороны, это институт, который будет обеспечивать развитие и самой финансовой системы, и в целом экономики», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин представил в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России. Срок полномочий Набиуллиной истекает 24 июня 2017 года.