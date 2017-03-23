Новороссийск, Краснодарский край, 23 марта, 2017, 11:35 — ИА Регнум. ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) должен будет поделиться с государством прибылью от монополистической деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФАС РФ 23 марта, решение о необходимости выдачи крупнейшему предприятию в России предписания о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической деятельности, было принято накануне президиумом Федеральной антимонопольной службы.

Nmtp.info Новороссийский морской торговый порт

Такое наказание НМТП понесет за нарушение антимонопольного законодательства. Как пояснили в ведомстве, порт злоупотребил доминирующим положением: предприятие установило и поддерживало монопольно высокие цены на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в порту Новороссийска.

Дело в отношении стивидорной компании было возбуждено 17 июня 2016 года после проведения мониторинга цен на услуги по погрузке и выгрузке грузов в морских портах РФ за период с 2013 по 2016 год. Результаты исследования показали, ПАО «НМТП» определяло цены на оказываемые услуги в долларах США. При этом оно повысило стоимость услуг по погрузке и выгрузке грузов в экспортно-импортном сегменте с 1 января 2015 года.

При этом, отметили в ФАС, конечная стоимость услуг предприятия возросла без объективных оснований. Так, расходы ПАО «НМТП», необходимые для производства и реализации услуг по погрузке и выгрузке товаров, изменились, но эти изменения не соответствовали росту тарифов стивидора. Произошедшие изменения в составе покупателей порта также оказались незначительными.

«Кроме того, общие условия обращения товаров (услуг) ПАО «НМТП» остались неизменными или их изменение было несоразмерно изменению цены товара», — добавили в антимонопольном ведомстве, отметив, что при этом прибыль, полученная ПАО «НМТП» в 2015 году, увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2014 годом, а рентабельность выросла с 56% до 300%.

Комиссия ФАС России пришла к выводу, что у ПАО «НМТП», занимающего доминирующее положение и являющегося субъектом естественной монополии, отсутствовали основания для роста ставок в 2015 году. Следовательно, акционерное общество злоупотребило своим доминирующим положением, установив монопольно высокую цену.

«Нарушения можно было избежать в случае, если бы предприятие не определяло стоимость своих услуг в долларах США и своевременно перевело бы ранее установленные в иностранной валюте ставки в российские рубли», — пояснили в ведомстве.

Точная сумма штрафа, которую предстоит выплатить НМТП, пока не называется. ФАС обещает озвучить ее позже при публикации полного решения по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай, когда морской порт попадает в поле зрения ФАС. В феврале 2017 года ведомство аннулировало закупку НМТП на предоставление услуг для обеспечения непрерывной грузовой обработки судов.

Добавим, что за январь-февраль 2017 года консолидированный грузооборот терминалов Группы НМТП составил 23,8 млн тонн — фактически на уровне января-февраля 2016 года. Объем перевалки в феврале превысил 11,1 млн тонн против 12,6 млн тонн в январе 2017 года. Как пояснили в пресс-службе порта, это связано с меньшим количество дней в месяце и сложными погодными условиями. Так, в феврале общее время действия штормовых предупреждений превысило 15 суток, что на 21% больше, чем месяцем ранее.

Перевалка навалочных грузов в январе-феврале 2017 года увеличилась на 16,2% (333 тыс. тонн) относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 2,4 млн тонн. Лидерами роста стали зерно и уголь, объемы перевалки которых выросли на 37,6% (429 тыс. тонн) и 18,7% (53 тыс. тонн) относительно января-февраля 2016 года и достигли 1,569 млн тонн и 337 тыс. тонн соответственно.

Грузооборот Группы НМТП в 2016 году составил 146,9 млн тонн. Консолидированная выручка за 2015 год по МСФО составила $877 млн, EBITDA $657 млн.

Справка: Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и включает: ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НЗТ», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ОАО «ИПП», ООО «Балтийская Стивидорная Компания», АО «СФП».