Москва, 23 марта, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Большинство жителей России пока не планируют улучшать свои жилищные условия (77%). Каждый пятый гражданин (21%) планирует улучшить жилищные условия в ближайшие три года. При этом ипотеку готовы взять 36% из них. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Более половины граждан РФ, планирующих улучшать жилищные условия, рассчитывают на свои средства (55%), хотя год назад таковых было 65%.

Более трети опрошенных на сегодняшний день надеются на ипотеку: 29% готовы оформить ее под залог жилья и 7% собираются подать заявку на социальную ипотеку.

Интерес к ипотечным кредитам остается на уровне 2016 года (28% планировали взять ипотеку под залог и 6% рассматривали социальную ипотеку в 2016 г.). Еще 10% планируют занять у родственников, а 9% рассматривают вариант потребительского кредита.

Ипотечный кредит более востребован среди жителей Северо-Западного ФО (43%), а на собственные средства полагаются чаще на Северном Кавказе (90%) и в Сибири (70%). Заём у близких людей рассматривают чаще жители Центрального ФО (18%) и Северо-Запада (24%), а ссуду у работодателя — уральцы (9%).

Опрос НАФИ проведен в феврале 2017 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.