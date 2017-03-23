Ярославль, 23 марта, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля предложила депутатам муниципалитета утвердить увеличение пенсии своим бывшим сотрудникам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города. Для всех сотрудников, уволенных с муниципальной службы до 1 января 2011 года и не имеющих классного чина, чиновники предложили сделать надбавку к пенсии в размере 50% от классного чина, к которому их должность относится сейчас. Экс-сотрудники младшей группы должностей получат надбавку в 545 рублей, средней 790, ведущей — 1075. А главная и высшая группы должностей муниципальной службы получат 1400 и 1750 рублей соответственно.

ИА REGNUM Мэрия Ярославля

По состоянию на 1 марта получатели пенсиями за выслугу лет является 600 человек, из них 427 были уволены 6 лет назад. Планируется, что компенсация за выслугу лет увеличится на 308 тысяч рублей ежемесячно и составит 3 млн 696 тысяч в год дополнительно.

Бывшие муниципальные служащие получают надбавку из городского бюджета дополнительно к обычной пенсии. Это не первое повышение «муниципальной пенсии» за последнее время в Ярославле. Так в 2016 году решением муниципалитета была установлена минимальная надбавка в размере 1000 рублей, затем размер минимальной надбавки был привязан к стажу муниципальной службы.

Утвердить очередное повышение пенсии планируется на ближайшем заседании муниципалитета.