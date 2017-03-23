Москва, 23 марта, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий собственников квартир, чьи средства на капитальный ремонт хранятся не в «общем котле», а на спецсчетах, проводить капремонт, внесла в Госдуму депутат Галина Хованская («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас в соответствии с Жилищным кодексом, в случае, если собственники квартир, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете, не провели капитальный ремонт в срок, предусмотренный региональной программой капитального ремонта, и при этом требуется выполнение какого-либо вида работ, предусмотренного для этого многоквартирного дома региональной программой, орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и направляет такое решение владельцу специального счета.

«То есть орган местного самоуправления, не ставя об этом в известность собственников помещений в многоквартирном доме, принимает решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, о передаче средств, находящихся на специальном счете, региональному оператору», — отмечает Хованская.

Для постепенного перехода от административной системы организации и «котлового» способа финансирования капитального ремонта к ответственности собственников помещений в многоквартирных домах и финансированию ремонта за счет фондов капитального ремонта, формирующихся на специальных счетах, целесообразно вырабатывать механизмы понуждения собственников помещений проводить необходимые виды работ по капитальному ремонту без изменения выбранного собственниками помещений способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, полагает парламентарий.

В этой связи Хованская предлагает передать вопрос об использовании средств для проведения работ по капремонту, необходимость которых установлена, на рассмотрение суда. При этом иск о понуждении собственников помещений провести капремонт должен подавать орган, уполномоченный осуществлять контроль за своевременностью проведения капитального ремонта многоквартирных домов — орган государственного жилищного надзора.

Законопроект предполагает соблюдение досудебной процедуры урегулирования вопроса о принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, при которой владелец спецсчета информирует собственников о необходимости принятия соответствующего решения.