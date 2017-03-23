Ростов-на-Дону, 23 марта, 2017, 11:14 — ИА Регнум.



Fc-rostov.ru Стадион «Олимп-2»

Рекомендации комиссии Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выполнены, и футбольная арена Ростова-на-Дону готова к матчу 21-го тура российского чемпионата. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФК «Ростов», агрономы вырастили на футбольной арене «Олимп-2» новый газон.

Опубликованный на официальных страницах желто-синих в социальных сетях фотоснимок наглядно показывает, как выглядит поле сегодня, 23 марта. Нареканий к газону теперь у комиссии РФПЛ возникнуть не должно.

Ростовский стадион примет футбольный поединок российского чемпионата 3 апреля. Здесь пройдет южное дерби — «Ростов» примет «Краснодар».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте комиссия РФПЛ запретила проводить на стадионе «Олимп-2» матчи российского чемпионата до устранения выявленных в ходе инспекции недостатков. Для того, чтобы вновь получить право проводить домашние игры, поле необходимо было привести в соответствие установленным требованиями.

Вместе с футбольной ареной Ростова-на-Дону пострадал и стадион «Центральный» в Казани.

Напомним, ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал поле на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». «Мне трудно поверить, что мы будем играть на этом поле, если это можно назвать полем. Не знаю, как и какими силами мы будем играть», — сказал португальский специалист.