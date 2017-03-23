Белград, 23 марта, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Сербские болельщики вывесили на трибунах баннер о единстве с русскими во время матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Црвена Звезда» — «Олимпиакос». Как сообщает RT, инцидент произошел в среду, 22 марта, в Белграде.

Fotodes.ru Баскетбольный мяч

«На баннере написано по-сербски: «25.3 — Нас и руса 300 милиона» («25.3 — Нас с русскими — 300 миллионов»)», — говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что данная фраза является частью сербской поговорки, которая полностью звучит как «Нас и руса 300 милиона, нас без руса пола камиона» («Нас с русскими — 300 миллионов, а без русских — полгрузовика»).

Что касается самого баскетбольного матча, то хозяева паркета уступили команде из Греции со счетом 64:66.

Регулярный чемпионат Евролиги. 27-й тур.

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция) — 64:66 ОТ (9:17, 8:13, 26:12, 15:16, 6:8).