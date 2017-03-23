Москва, 23 марта, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Российская сторона готова к переговорам с США о возможном сокращении ядерных вооружений, однако при этом должны быть учтены все факторы. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Академии Генштаба РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы готовы к обсуждению возможности дальнейшего сокращения ядерных потенциалов, но только с учётом всех факторов, а не только количества стратегических наступательных вооружений», — отметил он.

Лавров заявил также, что на текущий момент исчерпаны возможности для двусторонних сокращений ядерных потенциалов российской и американской сторонами. По его словам, стоит подождать до того момента, когда новое руководство США окончательно определится с приоритетами своей политики.

Говоря о текущей ситуации вокруг мирового ядерного потенциала, глава МИД РФ назвал преждевременной идею о запрете таких вооружений.

«Абсолютно ясно, что время для этого еще не пришло», — подчеркнул он и добавил, что в процесс сокращения ядерных вооружений должны быть вовлечены все остальные страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал государства. Это необходимо, по его словам, чтобы США не имели конкурентов в ядерной области. Трамп назвал «односторонним» договор СНВ-III о взаимном сокращении ядерных носителей и боеголовок между Россией и США, который был подписан в 2010 году. Москва со своей стороны неоднократно заявляла о том, что Вашингтон не следует положениям договора.Читайте также: Пришло время модернизировать стратегическую авиацию США — NI